Гройсман помріяв про майбутні ціни на газ
Якщо в Україні збільшиться власний видобуток газу, його ціна для споживачів зможе зменшитися на 20-30%.
Про це в інтерв'ю телеканалу ICTV, яке вийшло в ефір ввечері 21 січня, заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
"Я хочу, щоб за 3-4 роки ми стали країною, яка забезпечує себе власним газом. Щойно це відбудеться, ми на 20-30% можемо зменшити ціну газу ... на цей рік і на майбутній", - зазначив Гройсман.
"Думаю, зробити це фундаментально можливо у 2020 році. Популістично це можна зробити у будь-який момент", - додав він.
Гройсман додав, що також завдання, на яких варто сфокусуватися - "економіка, зростання, концентрація на зростанні вище 5%".
"Важливим (питанням) на порядку денному вважаю також створення Антикорупційного суду", - додав глава уряду.
Українська правда