Гройсман помріяв про майбутні ціни на газ

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Неділя, 21 січня 2018, 20:55

Якщо в Україні збільшиться власний видобуток газу, його ціна для споживачів зможе зменшитися на 20-30%. 

Про це в інтерв'ю телеканалу ICTV, яке вийшло в ефір ввечері 21 січня, заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Я хочу, щоб за 3-4 роки ми стали країною, яка забезпечує себе власним газом. Щойно це відбудеться, ми на 20-30% можемо зменшити ціну газу ... на цей рік і  на майбутній", - зазначив Гройсман. 

"Думаю, зробити це фундаментально можливо у 2020 році. Популістично це можна зробити у будь-який момент", - додав він.

Гройсман додав, що також завдання, на яких варто сфокусуватися - "економіка, зростання, концентрація на зростанні вище 5%".

"Важливим (питанням) на порядку денному вважаю також створення Антикорупційного суду", - додав глава уряду. 

Українська правда

Теми: газ вибори Гройсман
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