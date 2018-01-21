Гройсман помріяв про майбутні ціни на газ

Якщо в Україні збільшиться власний видобуток газу, його ціна для споживачів зможе зменшитися на 20-30%.

Про це в інтерв'ю телеканалу ICTV, яке вийшло в ефір ввечері 21 січня, заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Я хочу, щоб за 3-4 роки ми стали країною, яка забезпечує себе власним газом. Щойно це відбудеться, ми на 20-30% можемо зменшити ціну газу ... на цей рік і на майбутній", - зазначив Гройсман.

"Думаю, зробити це фундаментально можливо у 2020 році. Популістично це можна зробити у будь-який момент", - додав він.

Гройсман додав, що також завдання, на яких варто сфокусуватися - "економіка, зростання, концентрація на зростанні вище 5%".

"Важливим (питанням) на порядку денному вважаю також створення Антикорупційного суду", - додав глава уряду.

Українська правда