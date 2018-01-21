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Гройсман помечтал о будущих ценах на газ

Воскресенье, 21 января 2018, 19:55

Если в Украине увеличится собственная добыча газа, его цена для потребителей сможет уменьшиться на 20-30%.

Об этом в интервью телеканалу ICTV, которое вышло в эфир вечером 21 января, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Я хочу, чтобы через 3-4 года мы стали страной, которая обеспечивает себя собственным газом. Как только это произойдет, мы на 20-30% можем снизить цену газа ... на этот год и на будущий", - отметил Гройсман.

"Думаю, сделать это фундаментально возможно в 2020 году. Популистически это можно сделать в любой момент", - добавил он.

Гройсман отметил, что также задачи, на которых стоит сфокусироваться - "экономика, рост, концентрация на росте выше 5%".

"Важным (вопросом) на повестке дня считаю также создание Антикоррупционного суда", - добавил глава правительства.

Украинская правда

Темы: газвиборыГройсман
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