У Кремлі відхрестилися від заяв про "таємні зустрічі Путіна і Порошенка"

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що ЗМІ невірно інтерпретували його слова про "зустрічі президентів РФ і України".

Про це увечері 21 січня повідомляє ТАСС.

"Прес-секретар президента РФ спростував інтерпретацію низкою ЗМІ його слів про нібито зустрічі президентів Росії і України Володимира Путіна і Петра Порошенка", - зазначено у повідомленні.

"Ніхто ні про які зустрічі і не говорив. В інтерв'ю я не сказав про те, що такі зустрічі були", - заявив Пєсков у коментарі ТАСС.

ТАСС зазначає, що "деякі видання з посиланням на інтерв'ю Пєскова на телеканалі "Росія 1" повідомили про те, що нібито мають місце непублічні зустрічі Путіна і Порошенка".

Зокрема, про "зустрічі Путіна і Порошенка" повідомили у заголовках росЗМІ РІА "Новости", КП, НТВ, український УНІАН та інші.

Під час інтерв'ю Пєскову задали питання, коли останній раз Путін спілкувався з Порошенком, оскільки у 2017 році "були такі контакти, про які пресі потім повідомляли через кілька місяців".

На це прес-секретар Путіна заявив: "Розумієте, у президента дуже багато зустрічей і контактів, про які ми не повідомляємо, це звичайна практика".

"І коли ви бачите насичений трудовий день президента, який складається з десятка різних зустрічей, прес-конференцій, переговорів і т.і., це зовсім не означає, що цим робочий день президента і обмежується. Він набагато більш насичений і змістовний, ніж це можна побачити по телевізору. Тому дійсно мають місце зустрічі, про які ми не повідомляємо ЗМІ", - заявив Пєсков.

На питання, чи стосується це і телефонних переговорів, він додав: "Бувають різні телефонні переговори, про які також ми не робимо офіційних повідомлень".

У прес-службі президента України у свою чергу заявили, що глава держави "не проводив жодної зустрічі із президентом РФ Володимиром Путіним після укладення мінських домовленостей про врегулювання ситуації на сході України".