В Кремле открещиваются от заявлений о "тайных встречах Путина и Порошенко"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что СМИ неверно интерпретировали его слова о "встречах президентов РФ и Украины".

Об этом вечером 21 января сообщает ТАСС.

"Пресс-секретарь президента РФ опроверг интерпретацию рядом СМИ его слов о якобы имевших место встречах президентов России и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко", - отмечается в сообщении.

"Никто ни о каких встречах и не говорил. В интервью я не сказал о том, что такие встречи были", - заявил Песков в комментарии ТАСС.

ТАСС отмечает, что "некоторые издания со ссылкой на интервью Пескова на телеканале "Россия 1" сообщили о том, что якобы имеют место непубличные встречи Путина и Порошенко".

В частности, о "встрече Путина и Порошенко" сообщили в заголовках росСМИ РИА "Новости", КП, НТВ, украинские УНИАН, Корреспондент и другие.

В ходе интервью на телеканале "Россия 1" Пескову задали вопрос, когда последний раз Путин общался с Порошенко, поскольку в 2017 году "были такие контакты, о которых прессе потом сообщали спустя несколько месяцев".

На это пресс-секретарь Путина заявил: "Понимаете, у президента огромное количество встреч и контактов, о которых мы не сообщаем, это обычная практика".

"И когда вы видите насыщенный трудовой день президента, который состоит из десятка разных встреч, пресс-конференций, переговоров и т.д., это вовсе не означает, что этим рабочий день президента и ограничивается. Он гораздо более насыщенный и содержательный, чем это можно увидеть по телевизору. Поэтому действительно имеют место встречи, о которых мы не сообщаем СМИ", - заявил Песков.

На вопрос, касается ли это и телефонных переговоров, он добавил: "Бывают разные телефонные переговоры, о которых также мы не делаем официальных сообщений".



В пресс-службе президента Украины в свою очередь заявили, что глава государства "не проводил ни одной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным после заключения минских договоренностей об урегулировании ситуации на востоке Украины".