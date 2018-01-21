ЗМІ: У Кабулі загинули двоє пілотів української авіакомпанії

2223 перегляди
Неділя, 21 січня 2018, 23:48

У Кабулі внаслідок атаки бойовиків на готель загинули двоє пілотів української приватної авіакомпанії "Українські крила".

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на директора вказаної авіакомпанії Володимира Костенка. 

Костенку цю інформацію підтвердила афганська авіакомпанія Kam Air, яка наймала українських фахівців.

Один з пілотів - уродженець м.Первомайськ Харківської області, 1974 року народження.

Інформації щодо другого загиблого пілота наразі немає.

Як відомо, раніше речник авіакомпанії Kam Air Хаджи Ракіб повідомив у коментарі журналістам, що 8 з загиблих внаслідок атаки на готель українців були співробітниками місцевої авіакомпанії Kam Air, серед них було дві жінки. 

Разом з тим у МЗС України повідомили про 6 загиблих громадян України, згодом повідомивши, що кількість жертв може збільшитися до 7 осіб. 

Теми: жертви теракт Афганістан
powered by lun.ua
По темі
Кабул: Кількість загиблих українців може збільшитися до 7 осіб 21 січня 2018, 21:56
З'явилося відео, як з готелю у Кабулі рятувалися на простирадлах 21 січня 2018, 21:24
Порошенко відреагував на теракт у Кабулі, де загинули українці 21 січня 2018, 19:51
Усі новини
Головні новини
Кабул: Кількість загиблих українців може збільшитися до 7 осіб
Геращенко: Бойовикам передали помилувану жінку - для подальшого звільнення заручників 
Порошенко відреагував на теракт у Кабулі, де загинули українці
Штаб: бойовики за день не стріляли у військових ЗСУ, лише у цивільних
Усі новини
місто

В Киеве открывается галерея-бар от владельцев Très Français

Освіта

Поважати мову з садочка. МОН радиться, як виховувати громадян