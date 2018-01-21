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ЗМІ: У Кабулі загинули двоє пілотів української авіакомпанії

Неділя, 21 січня 2018, 22:48

У Кабулі внаслідок атаки бойовиків на готель загинули двоє пілотів української приватної авіакомпанії "Українські крила".

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на директора вказаної авіакомпанії Володимира Костенка. 

Костенку цю інформацію підтвердила афганська авіакомпанія Kam Air, яка наймала українських фахівців.

Один з пілотів - уродженець м.Первомайськ Харківської області, 1974 року народження.

Інформації щодо другого загиблого пілота наразі немає.

Як відомо, раніше речник авіакомпанії Kam Air Хаджи Ракіб повідомив у коментарі журналістам, що 8 з загиблих внаслідок атаки на готель українців були співробітниками місцевої авіакомпанії Kam Air, серед них було дві жінки. 

Разом з тим у МЗС України повідомили про 6 загиблих громадян України, згодом повідомивши, що кількість жертв може збільшитися до 7 осіб. 

"Українська правда" у Threads

Теми: жертвитерактАфганістан
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