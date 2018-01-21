Кабул: Кількість загиблих українців може збільшитися до 7 осіб

Кількість громадян України, які загинули внаслідок терористичної атаки на готель у Кабулі, може збільшитися до 7 осіб.

Про це УП повідомив заступник директора Департаменту – начальник управління консульської діяльності МЗС України Василь Кирилич.

"За оновленою інформацією, одержаною МЗС України від правоохоронних органів Афганістану, загиблих у Кабулі українців може бути сім", - повідомив Кирилич.

Кирилич зазначив, що у готелі, на який було скоєно напад, в цей час перебувало багато співробітників авіакомпаній, серед яких були і українці.

Він додав, що МЗС в оперативному режимі у взаємодії з компетентними органами Афганістану та представниками дипустанов держав-партнерів України, акредитованих в ІРА, з'ясовує долю усіх українців, які могли перебувати під час теракту у готелі.

Український консул вилітає до Кабулу найближчим рейсом, додав представник МЗС.

Разом з тим "Громадське" з посиланням на дані кореспондента іспанської агенції EFE Notocias в Афганістані Бабера Сахела та речника авіакомпанії Kam Air Хаджи Ракіба повідомляє, що 8 з загиблих українців були співробітниками місцевої авіакомпанії Kam Air, серед них було дві жінки.

Під час атаки 42 працівників Kam Air перебували у готелі. Ті, що вижили, були врятовані силами США, їх перемістили у найближчий військовий табір, зазначив Сахел.