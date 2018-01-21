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Кабул: Кількість загиблих українців може збільшитися до 7 осіб

Неділя, 21 січня 2018, 20:56
Кабул: Кількість загиблих українців може збільшитися до 7 осіб

Кількість громадян України, які загинули внаслідок терористичної атаки на готель у Кабулі, може збільшитися до 7 осіб. 

Про це УП повідомив заступник директора Департаменту – начальник управління консульської діяльності МЗС України Василь Кирилич.

"За оновленою інформацією, одержаною МЗС України від правоохоронних органів Афганістану, загиблих у Кабулі українців може бути сім", - повідомив Кирилич.

Кирилич зазначив, що у готелі, на який було скоєно напад, в цей час перебувало багато співробітників авіакомпаній, серед яких були і українці. 

Він додав, що МЗС в оперативному режимі у взаємодії з компетентними органами Афганістану та представниками дипустанов держав-партнерів України, акредитованих в ІРА, з'ясовує долю усіх українців, які могли перебувати під час теракту у готелі.

Український консул вилітає до Кабула найближчим рейсом, додав представник МЗС. 

Разом з тим "Громадське" з посиланням на дані кореспондента іспанської агенції EFE Notocias в Афганістані Бабера Сахела та речника авіакомпанії Kam Air Хаджи Ракіба повідомляє, що 8 з загиблих українців були співробітниками місцевої авіакомпанії Kam Air, серед них було дві жінки. 

Під час атаки 42 працівників Kam Air перебували у готелі. Ті, що вижили, були врятовані силами США, їх перемістили у найближчий військовий табір, зазначив Сахел. 

Як відомо, у суботу внаслідок нападу терористів на готель "Інтерконтиненталь" у Кабулі загинули 18 осіб, серед них 14 - іноземці. Повідомлялося, що серед загиблих - двоє нападників, яких було ліквідовано. 

У МЗС повідомили, що внаслідок атаки загинув 1 українець, однак згодом уточнили, що внаслідок теракту кількість загиблих громадян України може бути більшою

Згодом глава МЗС України Павло Клімкін доповів президенту України про загибель 6 громадян України внаслідок нападу на готель в Кабулі.

Глава держави доручив уряду надати усі необхідну допомогу родинам українських громадян, які загинули в Афганістані та повідомив, що загиблі в результаті атаки на готель - співробітники української авіакомпанії.

BBC з посиланням на дані, отримані від місцевих правоохоронців повідомило, що жервами нападу на готель стали 9 громадян України, 1 громадянин Німеччини, 1 - Греції, 1 - Казахстану, громадянство ще двох загиблих встановлювалося. 

Оксана Коваленко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: жертвитерактАфганістанМЗС
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