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Клімкін: У Кабулі загинули 6 громадян України

Неділя, 21 січня 2018, 17:45
Клімкін: У Кабулі загинули 6 громадян України

Глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що доповів президенту України про загибель 6 громадян України внаслідок нападу на готель в Кабулі.

"Працюємо з правоохоронними органами Афганістану, щоб з’ясувати обставини цього терористичного акту", - зазначив він.

Як відомо, у суботу внаслідок нападу терористів на готель "Інтерконтиненталь" у Кабулі загинули 18 осіб, серед них 14 - іноземці. Повідомлялося, що серед загиблих - двоє нападників, яких було ліквідовано. 

У МЗС повідомили, що внаслідок атаки загинув 1 українець, однак згодом уточнили, що внаслідок теракту кількість загиблих громадян України може бути більшою

BBC з посиланням на дані, отримані від місцевих правоохоронців повідомило, що жертвами нападу на готель стали 9 громадян України, 1 громадянин Німеччини, 1 - Греції, 1 - Казахстану, громадянство ще двох загиблих встановлювалося. 

Українська правда 

Теми: жертвитерактАфганістанМЗС
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