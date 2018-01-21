СМИ: В Кабуле погибли два пилота украинской авиакомпании

3585 просмотров
Воскресенье, 21 января 2018, 23:48

В Кабуле в результате атаки боевиков на отель погибли два пилотов украинской частной авиакомпании "Украинские крылья".

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на директора указанной авиакомпании Владимира Костенко.

Костенко эту информацию подтвердила афганская авиакомпания Kam Air, которая нанимала украинских специалистов.

Один из пилотов - уроженец г.Первомайск Харьковской области, 1974 года рождения.

Информации о второмм погибшем пилоте в настоящее время нет.

Как известно, ранее представитель авиакомпании Kam Air Хаджи Ракиб сообщил в комментарии журналистам, что 8 из погибших в результате атаки на отель украинцев были сотрудниками местной авиакомпании Kam Air, среди них было две женщины.

Вместе с тем в МИД сообщили о 6 погибших гражданах Украины, позже уточнив, что число жертв может увеличиться до 7 человек.

Темы: жертвы теракт Афганистан
powered by lun.ua
По теме
Кабул: Количество погибших украинцев может возрасти до 7 человек 21 января 2018, 21:56
Появилось видео, как из отеля в Кабуле спасались на простынях 21 января 2018, 21:24
Порошенко отреагировал на теракт в Кабуле, где погибли украинцы 21 января 2018, 19:51
Все новости
Главные новости
На Харьковщине россиянин незаконно пересек границу и попросил статус беженца
Кабул: Количество погибших украинцев может возрасти до 7 человек
Геращенко: Боевикам передали помилованную женщину - для дальнейшего освобождения заложников
Порошенко отреагировал на теракт в Кабуле, где погибли украинцы
Все новости
путешествия

На лыжи в Грузии: курорты, цены, особенности

Книга

10 книг о дизайне, которые стоит прочесть каждому новичку