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В АП наполягають, що критика законопроекту про Антикорупційний суд несправедлива

Понеділок, 22 січня 2018, 01:34

Критичні заяви Міжнародного валютного фонду та Світового банку з приводу президентського законопроекту про Вищий антикорупційний суд суперечать висновкам Венеціанської комісії.

Про це заявив Георгій Вашадзе, радник глави Адміністрації президента з питань реформ, який серед інших працював над згаданим законопроектом, в ефірі програми "Завтра", спільного проекту телеканалу "112 Україна" і Радіо Свобода.

"У мене складається враження, що ці документи склали місцеві офіси і хтось із впливових людей сприяв тому, щоб це було негативно", - заявив він.

"Але треба розуміти, що те, що ми сьогодні створюємо через Антикорупційний суд, є безпрецедентним у регіоні, адже повноваження вето матиме міжнародна спільнота, люди, які будуть призначатися міжнародними організаціями. Я думаю, зараз навпаки потрібно консолідуватися, якщо щось потрібно доробити, то ніхто ж не проти. Треба це довести до кінця і якомога швидше ухвалити закон", – сказав Вашадзе.

Він також наголосив, що передбачається і четвертий компонент у боротьбі з корупцією – так зване "вікі-розслідування корупційних справ".

"Це дуже серйозно працює в Америці. Коли приватні детективи, громадсько активні детективи приєднуються. Не просто журналістське розслідування, а розслідування, фактично незалежне від державних структур. Цей четвертий компонент, думаю, обов’язково доведе боротьбу з корупцією в Україні до кінця", – додав Вашадзе.

Як відомо, низка міжнародних партнерів України виступили з жорсткими вимогами до Києва через законопроект про про антикорупційний суд який вніс до Верховної Ради президент України Петро Порошенко.

Зокрема, Міжнародний валютний фонд заявив, що проект Порошенка про Антикорупційний суд суперечить зобов’язанням України.

Згодом Світовий банк теж висунув свої вимоги, попередивши, що на кону $800 млн.

Євросоюз також офіційно виступив із критикою на адресу Банкової через те, що президент, мовляв, подав законопроект про Антикорупційний суд, який суперечить обіцянкам Києва та рекомендаціям Венеціанської комісії.

Президентський проект намагатимуться включити до порядку денного вже наступної сесії Верховної Ради.

Представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко запевнила, що рекомендації Венеційської комісії та МВФ будуть враховані.

"Українська правда" у Threads

Теми: Антикорупційний судАдміністрація президентаВерховна Рада
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