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В АП настаивают, что критика проекта об Антикоррупционном суде несправедлива

Понедельник, 22 января 2018, 01:34

Критические заявления Международного валютного фонда и Всемирного банка по поводу президентского законопроекта о Высшем антикоррупционном суде противоречит выводам Венецианской комиссии.

Об этом заявил Вашадзе, советник главы Администрации президента по вопросам реформ, который среди других работал над упомянутым законопроектом, в эфире программы "Завтра", совместного проекта телеканала "112 Украина" и Радио Свобода.

"У меня складывается впечатление, что эти документы составили местные офисы и кто-то из влиятельных людей способствовал тому, чтобы это было негативно", - заявил он.

"Но надо понимать, что то, что мы сегодня создаем через Антикоррупционный суд, является беспрецедентным в регионе, ведь полномочия вето будет иметь международное сообщество, люди, которые будут назначаться международными организациями. Я думаю, сейчас наоборот нужно консолидироваться, если что-то нужно доработать, то никто не против. Надо это довести до конца и как можно скорее принять закон", - сказал Вашадзе.

Он также отметил, что предполагается и четвертый компонент в борьбе с коррупцией - так называемое "вики-расследования коррупционных дел".

"Это очень серьезно работает в Америке. Когда частные детективы, общественно активные детективы присоединяются. Не просто журналистское расследование, а расследование, фактически независимое от государственных структур. Этот четвертый компонент, думаю, обязательно доведет борьбу с коррупцией в Украине до конца", - добавил Вашадзе.

Как известно, ряд международных партнеров Украины выступили с жесткими требованиями к Киеву из-за законопроекта о об антикоррупционном суде который внес в Верховную Раду президент Украины Петр Порошенко.

В частности, Международный валютный фонд заявил, что проект Порошенка противоречит обязательствам Украины.

Впоследствии Всемирный банк тоже выдвинул свои требования, предупредив, что на кону $ 800 млн.

Евросоюз также официально выступил с критикой в ​​адрес Банковой из-за того, что президент, мол, подал законопроект об Антикоррупционном суде, который противоречит обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии.

Президентский проект попытаются включить в повестку дня уже на следующей сессии Верховной Рады.

Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заверила, что рекомендации Венецианской комиссии и МВФ будут учтены.

Темы: Антикоррупционный судАдминистрация президентаВерховная Рада
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