Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США засудили теракт в Кабулі

Понеділок, 22 січня 2018, 02:34

У Державному департаменті США висловили співчуття сім'ям і друзям загиблих в результаті нападу в готелі "Інтерконтиненталь" в Кабулі.

Про це йдеться в заяві держсекретаря США Рекса Тіллерсона

"Сполучені Штати рішуче засуджують вчорашній напад на готель "Інтерконтиненталь" в Кабулі. Ми сумуємо за всіма тими, хто загинув у нападі, чи то афганці, чи громадяни інших країн. Ми висловлюємо найглибші співчуття сім'ям і друзям загиблих та бажаємо скорішого одужання пораненим", - йдеться в заяві.

За його словами США контактують з владою Афганістану  з питання розслідування цього інциденту.

"Ми бачили заяву "Талібану" про відповідальність і засуджуємо терористичні групи за їхню кампанію насильства проти афганців і іноземців, що працюють заради поліпшення Афганістану", - заявив Тіллерсон.

Як відомо, в суботу в результаті нападу терористів на готель "Інтерконтиненталь" в Кабулі загинули 18 людей, серед них 14 - іноземці. Повідомлялося, що серед загиблих - двоє нападників, які були ліквідовані.

ВВС з посиланням на дані, отримані від місцевих правоохоронців повідомило, що жертвами атаки на готель в Кабулі стали 9 громадян України, 1 громадянин Німеччини, 1 - Греції, 1 - Казахстану, громадянство ще двох загиблих встановлювалося.

Як повідомив журналістам представник місцевої авіакомпанії Kam Air Хаджі Ракіб, 8 загиблих українців були співробітниками цієї авіакомпанії.

Разом з тим в МЗС повідомили про 6 загиблих громадян України, пізніше уточнивши, що число жертв може збільшитися до 7 осіб.

"Українська правда" у Threads

Теми: АфганістантероризмСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

У Київстар − масштабний збій: компанія каже, що вже вирішує проблему

Хусити вдарили крилатою ракетою по танкеру у Червоному морі

Палата представників у США підніме питання імпічменту Байдена – Reuters

Усі новини...
Афганістан
Між Іраном та Талібаном сталася стрілянина через воду, є загиблі
Таліби провели перші торги нафти, видобутої в Афганістані
МЗС викликає посла Угорщини після того, як Орбан порівняв Україну з Афганістаном
Останні новини
12:11
Збій "Київстар" вплинув на національний роумінг: користувачі не можуть перейти на іншого оператора
12:11
На двох напрямках триває навала ворога – Тарнавський
12:06
Блокування кордону: Єврокомісія закликала відкрити решту пунктів пропуску
12:00
Данілов: Те, що Україна 2 роки протистоїть Росії − уже перемога
11:46
Росіяни атакували Куп’янськ з артилерії, один загиблий – ОВА
11:40
В Австралії помер кит, який застряг на мілині
11:39
Збій у мережі "Київстар" вплинув на національний роумінг: користувачі не можуть перейти на іншого оператора
11:15
Голова райсуду Вінниччини отримав 7 років за хабар у понад 4 тисячі доларів
11:15
Українська книжка увійшла в добірку найкращої дитячої літератури 2023 року від New York Times
11:12
США допоможуть Україні створити сили для відсічі Росії – Остін
Усі новини...
Реклама: