США засудили теракт в Кабулі

У Державному департаменті США висловили співчуття сім'ям і друзям загиблих в результаті нападу в готелі "Інтерконтиненталь" в Кабулі.

Про це йдеться в заяві держсекретаря США Рекса Тіллерсона

"Сполучені Штати рішуче засуджують вчорашній напад на готель "Інтерконтиненталь" в Кабулі. Ми сумуємо за всіма тими, хто загинув у нападі, чи то афганці, чи громадяни інших країн. Ми висловлюємо найглибші співчуття сім'ям і друзям загиблих та бажаємо скорішого одужання пораненим", - йдеться в заяві.

За його словами США контактують з владою Афганістану з питання розслідування цього інциденту.

"Ми бачили заяву "Талібану" про відповідальність і засуджуємо терористичні групи за їхню кампанію насильства проти афганців і іноземців, що працюють заради поліпшення Афганістану", - заявив Тіллерсон.

Як відомо, в суботу в результаті нападу терористів на готель "Інтерконтиненталь" в Кабулі загинули 18 людей, серед них 14 - іноземці. Повідомлялося, що серед загиблих - двоє нападників, які були ліквідовані.

ВВС з посиланням на дані, отримані від місцевих правоохоронців повідомило, що жертвами атаки на готель в Кабулі стали 9 громадян України, 1 громадянин Німеччини, 1 - Греції, 1 - Казахстану, громадянство ще двох загиблих встановлювалося.

Як повідомив журналістам представник місцевої авіакомпанії Kam Air Хаджі Ракіб, 8 загиблих українців були співробітниками цієї авіакомпанії.

Разом з тим в МЗС повідомили про 6 загиблих громадян України, пізніше уточнивши, що число жертв може збільшитися до 7 осіб.