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США осудили терракт в Кабуле

Понедельник, 22 января 2018, 02:34

В Государственном департаменте США выразили соболезнования семьям и друзьям погибших в результате нападения в гостинице "Интерконтиненталь" в Кабуле. 

Об этом идет речь в заявлении госсекретаря США Рекса Тиллерсона

"Соединенные Штаты решительно осуждают вчерашнее нападение на гостиницу "Интерконтиненталь" в Кабуле. Мы скорбим по всем тем, кто погиб в нападении, будь то афганцы или граждане других стран. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям и друзьям погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым", − говорится в заявлении.

По его словам США контактируют с властями Афганистана по вопрсу расследования этого инцидента.

"Мы видели заявление "Талибана" об ответственности и осуждаем террористические группы за их кампанию насилия против афганцев и иностранцев, работающих ради улучшения Афганистана", - заявил Тиллерсон.

Как известно, в субботу в результате нападения террористов на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле погибли 18 человек, среди них 14 - иностранцы. Сообщалось, что среди погибших - двое нападавших, которые были ликвидированы. 

ВВС со ссылкой на данные, полученные от местных правоохранителей сообщило, что жертвами атаки на отель в Кабуле стали 9 граждан Украины, 1 гражданин Германии, 1 - Греции, 1 - Казахстана, гражданство еще двух погибших устанавливалось. 

Как сообщил журналистам представитель местной авиакомпании Kam Air Хаджи Ракиб, 8 погибших украинцев были сотрудниками этой авиакомпании.

Вместе с тем в МИД сообщили о 6 погибших гражданах Украины, позже уточнив, что число жертв может увеличиться до 7 человек.

Темы: АфганистантерроризмСША
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