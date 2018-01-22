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Посол підтвердив: від теракту в Кабулі загинули 7 українців

Понеділок, 22 січня 2018, 08:31

Кількість загиблих громадян України у результаті теракту в Кабулі зросла до 7 осіб.

Про це заявив надзвичайний і повноважний посол України в Таджикистані і Афганістані Віктор Никитюк, повідомляє "112 Україна".

"Підтверджено загибель 7 громадян України. Дані по всіх цих громадянах у нас є", - повідомив Никитюк.

Він додав, що в Афганістані працюють багато українських авіатехніків, і всі загиблі працювали в афганській авіакомпанії Kam Air і жили в готелі Intercontinental.

Тепер, за словами Никитюка, український консул в Афганістані повинен оформити документи для повернення загиблих українців у Україну.

Як відомо, раніше глава МЗС України Павло Клімкін повідомив про загибель 6 громадян України внаслідок нападу на готель в Кабулі.

20 січня внаслідок нападу терористів на готель "Інтерконтиненталь" у Кабулі загинули 18 осіб, серед них 14 – іноземці. Повідомлялося, що серед загиблих – двоє нападників, яких було ліквідовано. 

BBC з посиланням на дані, отримані від місцевих правоохоронців, повідомило, що жертвами нападу на готель стали 9 громадян України, 1 громадянин Німеччини, 1 – Греції, 1 – Казахстану, громадянство ще двох загиблих встановлювалося. 

За останніми даними ЗМІ, загальна кількість загиблих у результаті теракту становить 43 людини.

"Українська правда" у Threads

Теми: Афганістантерактжертви
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