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Посол подтвердил: от теракта в Кабуле погибли 7 украинцев

Понедельник, 22 января 2018, 08:31

Количество погибших граждан Украины в результате теракта в Кабуле увеличилось до 7 человек.

Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк, сообщает "112 Украина".  

"Подтверждена гибель 7 граждан Украины. Данные по всем этим гражданам у нас есть", – сообщил Никитюк.

Он добавил, что в Афганистане работают многие украинские авиатехники, и все погибшие работали в афганской авиакомпании Kam Air и проживали в отеле Intercontinental

Теперь, по словам Никитюка, украинский консул в Афганистане должен оформить документы для возвращения погибших украинцев в Украину.

Как известно, ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил о гибели 6 граждан Украины в результате нападения на отель в Кабуле.

20 января в результате нападения террористов на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле погибли 18 человек, среди них 14 – иностранцы. Сообщалось, что среди погибших – двое нападавших, которые были ликвидированы. 

ВВС со ссылкой на данные, полученные от местных правоохранителей, сообщило, что жертвами атаки на отель в Кабуле стали 9 граждан Украины, 1 гражданин Германии, 1 – Греции, 1 – Казахстана, гражданство еще двух погибших устанавливалось. 

По данным "112 Украина" во время нападения в отеле Intercontinental проходили две свадьбы. группа вооруженных лиц вошла в отель и открыла огонь по посетителям.

По последним данным СМИ, общее число погибших в результате теракта составляет 43 человека.

Темы: Афганистантерактжертвы
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