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Саакашвілі: Порошенко порушив кордон, коли летів на Мальдіви

Понеділок, 22 січня 2018, 09:55
Саакашвілі: Порошенко порушив кордон, коли летів на Мальдіви

Екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі заявляє, що в Україні мали би судити президента Петра Порошенка, оскільки він також порушив правила проходження кордону, коли летів на Мальдіви.

Про це він сказав у Київському апеляційному адмінсуді 22 січня. 

"У кінці грудня громадянин України Петро Порошенко приїхав у Жуляни, зайшов з чорного ходу, показав паспорт на інше ім'я і прізвище, сів на літак, не проходячи контроль, і полетів на Мальдіви, у порушення законів України, бо не передав повноваження головнокомандуючого. І так само вернувся", - сказав Саакашвілі.  

 

"Я хочу спитати тих, хто вилизує чоботи української влади: то хто порушив кордон Порошенко чи Саакашвілі? Кого треба судити? Саакашвілі чи Порошенка?", - додав екс-президент Грузії.

Прибічники Саакашвілі стали кричати: "Порошенка!!!"

"Чи Порошенко не хоче себе притягнути до відповідальності за те, що в Україні вбивали людей, коли він жирів на сонці? Порошенко вернувся з Мальдів – не з відпуски, а з самоволки – і перше, що спитав, як там Саакашвілі?", - додав він.    

 

На засіданні екс-президент Грузії зневажливо говорив також про суддю та прокурорів, назвав їх злочинцями.

"Тут спитали суддю, чи не снідав він. Гляньте на нього – хіба видно, чи він не снідав?", - сказав Саакашвілі.

Він закликав присутніх запам’ятати обличчя прокурорів.

"Ці молоді прокурори. Запам'ятайте їх обличчя. В Україні скоро зміниться влада, щоб потім не було такого, що він молодий, нічого не розуміє. Та розуміє він все. І ці люди будуть відповідати за всією суворістю закону", - сказав Саакашвілі.

"Якщо він ( прокурор – ред.) тут сидить – він учасник злочинної групи, якщо вони (судді – ред.) тут виносять рішення – вони учасники злочинного угрупування", - сказав Саакашвілі.

Він також заявив відвід складу суду.  

"Я хочу звернутися до поліції, СБУ і ДМС – ця малина приходить до кінця, час розплати настане. І розплата буде жорсткою і справедливою. Народ вам того не простить", - підсумував Саакашвілі.

Після цього він і його прибічники почали співати гімн України.

У залі стало дуже шумно, тому по завершенні гімну, судді вийшли з зали.

Коли гамір трохи стих, адвокат Саакашвілі закликав усіх заспокоїтися, щоб судді вернулися.

Станом на 11:05 судді ще не повернулися.

Як відомо, 22 січня Київський апеляційний адміністративний суд розглядає апеляцію на рішення суду першої інстанції про визнання законною відмови Державної міграційної служби надати Саакашвілі статус біженця або особи, яка потребує додаткового захисту.

У липні 2017 року президент Петро Порошенко позбавив українського громадянства третього президента Грузії.

Підставою назвали те, що в 2015 році Саакашвілі нібито вказав недостовірну інформацію в заяві на отримання громадянства й не вказав інформацію про судимість. Сам політик заперечував, що підписувався під такою анкетою.

Громадянства Грузії Саакашвілі позбавлений. Рідна країна вимагає його екстрадиції.

Юристи Саакашвілі готують клопотання в Міністерство юстиції, в якому наведуть аргументи, чому його не можна екстрадувати на батьківщину.

Сам політик упевнений, що генпрокурор Юрій Луценко готує документи з метою його екстрадиції.

30 листопада Державна міграційна служба України продовжила термін законного перебування в Україні екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі ще на 3 місяці.

3 січня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва повністю відмовив лідеру "Руху нових сил" Міхеілу Саакашвілі у позовних вимогах до державної міграційної служби у визнанні його біженцем.

У Грузії суд заочно засудив Саакашвілі до 3 років тюремного ув'язнення за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Саакашвілісуд
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