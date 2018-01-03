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Саакашвілі програв суд за позовом до ДМС

Середа, 3 січня 2018, 17:14
Саакашвілі програв суд за позовом до ДМС
nv.ua

Окружний адміністративний суд Києва повністю відмовив лідеру "Руху нових сил" Міхеілу Саакашвілі у позовних вимогах до державної міграційної служби у визнанні його біженцем.

Таке рішення оголосила суддя Тетяна Скочок 3 січня після судового засідання.

За її словами, рішення можна оскаржити у встановленому законом порядку.

Саакашвілі просив суд  визнати протиправною і незаконною бездіяльність ДМС щодо розгляду скарги і повідомлення про відмову в оформленні документів для вирішення питання про визнання його біженцем, або особою, яка потребує додаткового захисту.

Адвокат лідера "РНС" Руслан Чорнолуцький заявив, що у його підзахисного є місяць для оскарження цього рішення.

"Хочу зазначити, що ніякої екстрадиції після цього оголошення  не буде. У нас є 30 днів для оскарження рішення і ми ним скористаємося. Поки триває судовий процес, Міхеіла Саакашвілі ніхто відправити до Грузії не може, це протиправно", - сказав захисник.

Він зазначив, що Грузія вже втретє направила до України запит на екстрадиційну перевірку Саакашвілі і тому ДМС має надати особливий статус для захисту саме від екстрадиції його підзахисного до Грузії.

Як відомо, 27 грудня до окружного адмінсуду Києва надійшов позов від Саакашвілі до Державної міграційної служби України про визнання його біженцем.

Раніше повідомлялося, що 30 листопада Державна міграційна служба України продовжила термін законного перебування в Україні екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі ще на 3 місяці.

Як відомо, у липні президент Петро Порошенко позбавив українського громадянства третього президента Грузії.

Підставою назвали те, що в 2015 році Саакашвілі нібито вказав недостовірну інформацію в заяві на отримання громадянства й не вказав інформацію про судимість. Сам політик заперечував, що підписувався під такою анкетою.

Громадянства Грузії Саакашвілі позбавлений. Рідна країна вимагає його екстрадиції.

Юристи Саакашвілі готують клопотання в Міністерство юстиції, в якому наведуть аргументи, чому його не можна екстрадувати на батьківщину.

Сам політик упевнений, що генпрокурор Юрій Луценко готує документи з метою його екстрадиції.

Українська правда

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Теми: СаакашвілісудМіграційна служба
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