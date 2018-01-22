МИД: Личности погибших в Кабуле идентифицированы. Готовят самолет

Среди погибших в Кабуле украинцев 5 мужчин и две женщины, личности их уже идентифицированы.

Об этом "Украинской правде" сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

"Подтверждена гибель 7 граждан. Тела уже идентифицировали. Среди погибших две женщины. Выражаю соболезнования родным", - сказал он.

По словам Погорельцева, на месте работает консул, которого отправили из посольства в Таджикистане для оперативного решения вопросов с идентификацией, репатриацией и тому подобное.

"Как решатся вопросы с идентификацией, то задержки с репатриацией здесь не будет", - сказал он.

В МИД пока не называют фамилии погибших.

"Готовится спецрейс по поручению премьер-министра. Полетит самолет ГСЧС за телами. Сейчас прорабатывается вопрос получения разрешений на полет. Выписано уже 6 свидетельств о смерти", - сказал Погорельцев.

В ведомстве сообщили, что в Кабуле находится 19 украинцев, которых спасли в гостинице.

"Наши граждане находятся в безопасном месте, на одной из военных баз. Часть из тех, что были на военной базе, уже вернулись в гостиницу. Речь идет о 19 людях. Очевидно, какое-то количество из них, или все они граждане Украины. Это по информации наших партнеров", - сказал Погорельцев.

Он заверил, что в гостинице сейчас безопасно.

"Там все под контролем компетентных правоохранительных органов Афганистана. Прямой угрозы кому-либо из граждан Украины нет", - сказал Погорельцев.

Все украинцы, которые находились в отеле, работники авиакомпаний.

Погорельцев также уточнил, что люди вернулись в отель, чтобы забрать свои вещи.

"После того, как они заберут свои вещи, то их снова разместят на военной базе. Планируется, что они уже завтра вылетят в Украину", - подытожил Погорельцев.

Как известно, 20 января в результате нападения террористов на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле погибли 18 человек, среди них 14 – иностранцы. Сообщалось, что среди погибших – двое нападавших, которые были ликвидированы.

ВВС со ссылкой на данные, полученные от местных правоохранителей, сообщило, что жертвами атаки на отель в Кабуле стали 9 граждан Украины, 1 гражданин Германии, 1 – Греции, 1 – Казахстана, гражданство еще двух погибших устанавливалось.

По данным "112 Украина" во время нападения в отеле Intercontinental проходили две свадьбы. группа вооруженных лиц вошла в отель и открыла огонь по посетителям.

По последним данным СМИ, общее число погибших в результате теракта составляет 43 человека, из них 7 – граждане Украины.