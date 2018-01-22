Прикордонники кажуть, що Порошенко перетинав кордон законно

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Понеділок, 22 січня 2018, 15:29

Президент Петро Порошенко на свята відвідував Мальдіви з приватною поїздкою законним способом – порушень при припиненні кордону не було.

Про це йдеться у відповіді Державної прикордонної служби України на інформаційний запит агентства "Інтерфакс-Україна".

"Інформуємо вас, що всі процедури, пов'язані з перетином державного кордону вказаною особою, відбувалися відповідно до закону України "Про прикордонний контроль", – йдеться у відповіді.

Раніше в прес-службі глави держави повідомляли, що Порошенко новий 2018 рік зустрічав удома, кілька днів провів в Івано-Франківській області та відвідав з приватною поїздкою Мальдіви.

"Цю поїздку він оплатив сам з власного рахунку задекларованих коштів, що буде відображено в його електронній декларації", – відзначали в АП.

У розслідуванні журналістів проекту "Схеми" йшлося про те, що Порошенко з 1 по 8 січня провів різдвяну відпустку на Мальдівах. Він летів на приватному літаку разом із 7 пасажирами. Журналісти припускали, що вказані особи не проходили паспортний контроль та летіли під іншими іменами. За підрахунками "Схем", президент витратив на відпустку щонайменше 500 тисяч доларів.

Теми: Порошенко
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