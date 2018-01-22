Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прикордонники кажуть, що Порошенко перетинав кордон законно

Понеділок, 22 січня 2018, 14:29

Президент Петро Порошенко на свята відвідував Мальдіви з приватною поїздкою законним способом – порушень під час перетину кордону не було.

Про це йдеться у відповіді Державної прикордонної служби України на інформаційний запит агентства "Інтерфакс-Україна".

"Інформуємо вас, що всі процедури, пов'язані з перетином державного кордону вказаною особою, відбувалися відповідно до закону України "Про прикордонний контроль", – йдеться у відповіді.

Раніше в прес-службі глави держави повідомляли, що Порошенко новий 2018 рік зустрічав удома, кілька днів провів в Івано-Франківській області та відвідав з приватною поїздкою Мальдіви.

"Цю поїздку він оплатив сам з власного рахунку задекларованих коштів, що буде відображено в його електронній декларації", – відзначали в АП.

У розслідуванні журналістів проекту "Схеми" йшлося про те, що Порошенко з 1 по 8 січня провів різдвяну відпустку на Мальдівах. Він летів на приватному літаку разом із 7 пасажирами. Журналісти припускали, що вказані особи не проходили паспортний контроль та летіли під іншими іменами. За підрахунками "Схем", президент витратив на відпустку щонайменше 500 тисяч доларів.

Теми: Порошенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

У Київстар − масштабний збій: компанія каже, що вже вирішує проблему

Хусити вдарили крилатою ракетою по танкеру у Червоному морі

Палата представників у США підніме питання імпічменту Байдена – Reuters

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
12:11
Збій "Київстар" вплинув на національний роумінг: користувачі не можуть перейти на іншого оператора
12:11
На двох напрямках триває навала ворога – Тарнавський
12:06
Блокування кордону: Єврокомісія закликала відкрити решту пунктів пропуску
12:00
Данілов: Те, що Україна 2 роки протистоїть Росії − уже перемога
11:46
Росіяни атакували Куп’янськ з артилерії, один загиблий – ОВА
11:40
В Австралії помер кит, який застряг на мілині
11:39
Збій у мережі "Київстар" вплинув на національний роумінг: користувачі не можуть перейти на іншого оператора
11:15
Голова райсуду Вінниччини отримав 7 років за хабар у понад 4 тисячі доларів
11:15
Українська книжка увійшла в добірку найкращої дитячої літератури 2023 року від New York Times
11:12
США допоможуть Україні створити сили для відсічі Росії – Остін
Усі новини...
Реклама: