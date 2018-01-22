Пограничники говорят, что Порошенко пересекал границу законно

Президент Петр Порошенко на праздники посещал Мальдивы с частной поездкой законным способом – нарушений при пересечении границы не было.

Об этом говорится в ответе Государственной пограничной службы Украины на информационный запрос агентства "Интерфакс-Украина".



"Информируем вас, что все процедуры, связанные с пересечением государственной границы данным лицом, происходили в соответствии с законом Украины "О пограничном контроле", – идет речь в ответе.



Ранее в пресс-службе главы государства сообщали, что Порошенко новый 2018 год встречал дома, несколько дней провел в Ивано-Франковской области и посетил с частной поездкой Мальдивы.



"Эту поездку он оплатил сам с собственного счета задекларированных средств, что будет отражено в его электронной декларации", – отмечали в АП.

В расследовании журналистов проекта "Схемы" речь шла о том, что Порошенко с 1 по 8 января провел рождественский отпуск на Мальдивах. Он летел на частном самолете вместе с 7 пассажирами. Журналисты предполагали, что указанные лица не проходили паспортный контроль и летели под другими именами. По подсчетам "Схем", президент потратил на отпуск по меньшей мере 500 тысяч долларов.