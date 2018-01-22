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Клімкін не бачить сенсу у перенесенні переговорів щодо Донбасу до Астани

Понеділок, 22 січня 2018, 15:41

Перенесення переговорного майданчика щодо врегулювання конфлікту на Донбасі з Мінська до Астани наразі навряд чи матиме позитивний і змістовний результат.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає "Інтерфакс-Україна".

"Таку ідею наші казахські колеги вже висловлювали. Як на мене, не спрацьовує не локація... Якщо у нас буде обґрунтоване розуміння, що зміна локації щось нам дасть, ми готові переміститися навіть до Нової Зеландії... До будь-якої точки, де це буде потрібно", - сказав він.

"Але насправді проблема того, що відбувається на Мінському майданчику це проблема з боку Росії, проблема небажання виконувати жодні, узяті на себе зобов'язання, і бажання перекрутити усі домовленості: коли хочеться залишити все, що вони мають на окупованому Донбасі, і потім розширити це на всю Україну ", - додав Клімкін.

За його словами, Мінськ, Астана або інші міста - це не ключове питання.

"Будь-які опції можуть бути, якщо вони працюватимуть. Зараз я не бачу, яким чином перенесення мінського майданчика до Астани додасть нам, якщо хочете, нового позитивного результату", - заявив глава МЗС України.

Він додав, що якщо зміна локації матиме результат, тоді це буде актуальним.

Раніше Клімкін заявив, що Росія намагається створити на Донбасі свою колонію і в майбутньому планує провести федералізацію регіону.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасМінські угодиКлімкінМЗС
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