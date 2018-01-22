Климкин не видит смысла в переносе переговоров по Донбассу в Астану

Перенос переговорной площадки по урегулированию конфликта на Донбассе из Минска в Астану пока вряд ли будет иметь положительный и содержательный результат.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает "Интерфакс-Украина".

"Такую идею наши казахские коллеги уже выражали. Как по мне, не срабатывает не локация... Если у нас будет обосновано понимание, что изменение локации что-то нам даст, мы готовы переместиться даже в Новую Зеландию... В любою точку, где это потребуется ", - сказал он.

"Но на самом деле проблема того, что происходит на Минской площадке - это проблема со стороны России, проблема нежелания выполнять никакие, взятые на себя обязательства, и желание исказить все договоренности: когда хочется оставить все, что они имеют на оккупированном Донбассе, и затем расширить это на всю Украину", - добавил Климкин.

По его словам, Минск, Астана или другие города - это не ключевой вопрос.

"Любые опции могут быть, если они будут работать. Сейчас я не вижу, каким образом перенос минской площадки в Астану придаст нам, если хотите, новый положительный результат", - заявил глава МИД Украины.

Он добавил, что если изменение локации даст результат, тогда это будет актуальным.

Ранее Климкин заявил, что Россия пытается создать на Донбассе свою колонию и в будущем планирует провести федерализацию региона.