Vodafone досі не працює в ОРДО. Бойовики хочуть грошей за електрику?

На окупованій території Донецької області як і раніше не працює мережа мобільного оператора Vodafone.



Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті мобільного оператора.



"Станом на 22.01.2018 ситуація залишається без змін. Хоча основний канал зв'язку відновлено, робота мережі не поновилася", - йдеться в повідомленні.



За даними оператора, найбільш імовірною причиною відсутності зв'язку в Донецькій області є відсутність електроживлення.



"З боку Vodafone Україна перешкод для відновлення працездатності мережі немає", - відзначають в компанії.



Керівник відділу зі зв'язків з громадськістю компанії Вікторія Рубан пояснила "Українській правді", що мається на увазі.



"Ми бачимо комп'ютер в мережі, якщо він підключений до електрики. Зараз ми не бачимо нашого обладнання. Ніякого обладнання", – зазначила вона.



За словами Рубан, після усунення аварії на лінії оптоволокна, що забезпечувала трафік до Луганської і Донецької області, зв'язок мав повністю відновитися.



"Після того, як ми відремонтували цю лінію, її пропускної здатності мало б вистачити для того, щоб, як і до аварії, забезпечити пропуск і луганського та донецького трафіку, і в один і в інший бік", - зазначила представник Vodafone.



"Луганський трафік пішов у повному обсязі, донецький чомусь немає. Тобто, це точно проблема, яка існує не з нашого боку, не залежить від нас", – сказала Рубан.

У той же час підконтрольний бойовикам сайт 22 січня поширив повідомлення, що так зване "Міністерство зв'язку ДНР" звернулося до компанії Vodafone з проханням посприяти у відновленні зв'язку.

За словами представників окупаційної влади, фахівці оператора, які залишилися в ОРДО "не в змозі вирішувати складні комутаційні завдання".

"Просимо компанію Vodafone надіслати персонал для аудиту технічного стану і запуску мережі на території "ДНР", – йшлося в заяві.

Також представники незаконного збройного формування заявили, що українському оператору "необхідно вирішити ряд адміністративних питань, зокрема питання оплати електроенергії" з окупаційною адміністрацією.

"Міністерство зв'язку не може здійснювати оплату комунальних послуг за експлуатацію комутаційних вузлів Vodafone з бюджету "ДНР", – заявив представник бойовиків.

У свою чергу в компанії Vodafone відзначили "Українській правді", що не отримували жодних подібних повідомлень від представників ОРДО.