Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Vodafone досі не працює в ОРДО. Бойовики хочуть грошей за електрику?

Понеділок, 22 січня 2018, 16:57

На окупованій території Донецької області як і раніше не працює мережа мобільного оператора Vodafone.

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті мобільного оператора.

"Станом на 22.01.2018 ситуація залишається без змін. Хоча основний канал зв'язку відновлено, робота мережі не поновилася", - йдеться в повідомленні.

За даними оператора, найбільш імовірною причиною відсутності зв'язку в Донецькій області є відсутність електроживлення.

"З боку Vodafone Україна перешкод для відновлення працездатності мережі немає", - відзначають в компанії.

Керівник відділу зі зв'язків з громадськістю компанії Вікторія Рубан пояснила "Українській правді", що мається на увазі.

"Ми бачимо комп'ютер в мережі, якщо він підключений до електрики. Зараз ми не бачимо нашого обладнання. Ніякого обладнання", – зазначила вона.

За словами Рубан, після усунення аварії на лінії оптоволокна, що забезпечувала трафік до Луганської і Донецької області, зв'язок мав повністю відновитися.

"Після того, як ми відремонтували цю лінію, її пропускної здатності мало б вистачити для того, щоб, як і до аварії, забезпечити пропуск і луганського та донецького трафіку, і в один і в інший бік", - зазначила представник Vodafone.

"Луганський трафік пішов у повному обсязі, донецький чомусь ні. Тобто, це точно проблема, яка існує не з нашого боку, не залежить від нас", – сказала Рубан.

У той же час підконтрольний бойовикам сайт 22 січня поширив повідомлення, що так зване "Міністерство зв'язку ДНР" звернулося до компанії Vodafone з проханням посприяти у відновленні зв'язку.

За словами представників окупаційної влади, фахівці оператора, які залишилися в ОРДО "не в змозі вирішувати складні комутаційні завдання".

"Просимо компанію Vodafone надіслати персонал для аудиту технічного стану і запуску мережі на території "ДНР", – йшлося в заяві.

Також представники незаконного збройного формування заявили, що українському оператору "необхідно вирішити ряд адміністративних питань, зокрема питання оплати електроенергії" з окупаційною адміністрацією.

"Міністерство зв'язку не може здійснювати оплату комунальних послуг за експлуатацію комутаційних вузлів Vodafone з бюджету "ДНР", – заявив представник бойовиків.

У свою чергу в компанії Vodafone відзначили "Українській правді", що не отримували жодних подібних повідомлень від представників ОРДО.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ОРДЛОмобільний зв'язок
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

У Київстар − масштабний збій: компанія каже, що вже вирішує проблему

Хусити вдарили крилатою ракетою по танкеру у Червоному морі

Палата представників у США підніме питання імпічменту Байдена – Reuters

Усі новини...
ОРДЛО
Асєєв розповів, як ексрозвідник Червінський допоміг знайти у Києві головного ката "Ізоляції" "Палича"
Станіслав Асєєв: Інколи я не можу згадати, як виглядає Донецьк – спеціально відкриваю GoogleMaps, щоб подивитись на місто
Бойовики в ОРДО засудили морпіха ЗСУ до 22 років тюрми
Останні новини
12:11
Збій "Київстар" вплинув на національний роумінг: користувачі не можуть перейти на іншого оператора
12:11
На двох напрямках триває навала ворога – Тарнавський
12:06
Блокування кордону: Єврокомісія закликала відкрити решту пунктів пропуску
12:00
Данілов: Те, що Україна 2 роки протистоїть Росії − уже перемога
11:46
Росіяни атакували Куп’янськ з артилерії, один загиблий – ОВА
11:40
В Австралії помер кит, який застряг на мілині
11:39
Збій у мережі "Київстар" вплинув на національний роумінг: користувачі не можуть перейти на іншого оператора
11:15
Голова райсуду Вінниччини отримав 7 років за хабар у понад 4 тисячі доларів
11:15
Українська книжка увійшла в добірку найкращої дитячої літератури 2023 року від New York Times
11:12
США допоможуть Україні створити сили для відсічі Росії – Остін
Усі новини...
Реклама: