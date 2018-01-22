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Vodafone сих пор не работает в ОРДО. Боевики хотят денег за электричество?

Понедельник, 22 января 2018, 16:57

На оккупированной территории Донецкой области по-прежнему не работает сеть мобильного оператора Vodafone.

Об этом идет речь в сообщении на официальном сайте мобильного оператора.

"По состоянию на 22.01.2018 ситуация остается без изменений. Хотя основной канал связи восстановлен, работа сети не возобновилась", – идет речь в сообщении.

По данным оператора, наиболее вероятной причиной отсутствия связи в Донецкой области является отсутствие электропитания.

"Со стороны Vodafone Украина препятствий для восстановления работоспособности сети нет", – отмечают в компании.

Руководитель отдела по связям с общественностью компании Виктория Рубан объяснила "Украинской правде", что имеется в виду.

"Мы видим компьютер в сети, если он подключен к электричеству. Сейчас мы не видим нашего оборудования. Никакого оборудования", – отметила она.

По словам Рубан, после устранения аварии на линии оптоволокна, обеспечивавшей траффик в Луганскую и Донецкую область, связь должна была полностью возобновиться.

"После того, как мы отремонтировали эту линию, ее пропускной способности должно было хватить для того, чтобы, как и до аварии, обеспечить пропуск и луганского и донецкого трафика, и в одну и в другую сторону", – отметила представитель Vodafone.

"Луганский трафик пошел в полном объеме, донецкий почему-то нет. То есть, это точно проблема, которая существует не с нашей стороны, не зависит от нас", – сказала Рубан.

В то же время подконтрольный боевикам сайт 22 января распространил сообщение, что так называемое "Министерство связи ДНР" обратилось к компании Vodafone с просьбой оказать содействие в восстановлении связи.

По словам представителей оккупационных властей, оставшиеся в ОРДЛО специалисты оператора "не в состоянии решать сложные коммутационные задачи".

"Просим компанию Vodafone прислать персонал для аудита технического состояния и запуска сети на территории "ДНР", – шла речь в заявлении.

Также представители незаконного вооруженного формирования заявили, что украинскому оператору "необходимо решить ряд административных вопросов, в частности вопрос оплаты электроэнергии" с оккупационной администрацией.

"Министерство связи не может производить оплату коммунальных услуг за эксплуатацию коммутационных узлов Vodafone из бюджета "ДНР", – заявил представитель боевиков.

В свою очередь в компании Vodafone отметили "Украинской правде", что не получали никаких подобных сообщений от представителей ОРДО.

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОРДЛОмобильная связь
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