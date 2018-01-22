Схема "короля контрабанди": Силовики провели більше 40 обшуків

Прокуратура АР Крим спільно зі Службою безпеки викрила контрабандну схему, робота якої могла завдати близько 700 мільйонів гривень збитків державному бюджету.

Про це інформує прес-служба прокуратури у понеділок.

Згідно з повідомленням, ці кошти, з метою недопущення їх протиправного списання з казначейських рахунків на користь фіктивних компаній, було арештовано.

Зазначається, що в ході проведення більше 40 обшуків на території Одеської та Київської областей, було вилучено документи, які підтверджують роботу схеми ухилення суб’єктів господарювання від сплати митних платежів за імпортовані товари.

У незаконній схемі задіяні також працівники судової системи та Державної фіскальної служби України.

Зазначається, що слідчі дії тривають.

За даними джерел "Української правди", мова йде про злочинну схему, до якої причетний один із найвідоміших контрабандистів України Вадим Альперін.

Як повідомлялося, одеське угруповання контрабандистів створило десятки фірм-одноденок, директорами яких були підставні особи. Ці компанії отримували великий обсяг товару з Китаю (взуття, тканини, сумки тощо). Постачанням товару з Китаю займались аналогічні фірми-прокладки. Контракти ж фактично фабрикували в Одесі. У документах вказували вартість товару, занижену в десять та більше разів.

Отримавши декларації з вочевидь недостовірними даними, митники коригували митну вартість до рівня, який відповідав реальній вартості товару. Представники одеських компаній, користуючись 55-ою статтею Митного кодексу, вносили на рахунки митниці відповідні фінансової гарантії, що давало можливість направити товар у вільний обіг.

Далі ці компанії-імпортери зверталися до одного з одеських судів. І група суддів скасовувала рішення митниці, фактично зобов’язуючи її розмитнювати товар за значно заниженою вартістю та повертати імпортерові його фінансову гарантію.

У листопаді 2017 року повідомлялося про арешт 450 мільйонів, що належать двом десяткам одеських компаній-імпортерів, які контролював Альперін.

Пізніше стало відомо, що бізнесмен пропонував детективам НАБУ хабар у 800 тисяч доларів за зняття цього арешту.

Детальніше читайте в матеріалі УП "Хабар на мільйон. Чому заарештували одеського "короля контрабанди" Альперіна"

Печерський райсуд Києва заарештував Альперіна на 60 діб із альтернативою внесення застави в 21 млн грн.

У грудні бізнесмен після внесення застави вийшов з-під варти.