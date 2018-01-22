Схема "короля контрабанды": Силовики провели более 40 обысков

Прокуратура АР Крым совместно со Службой безопасности разоблачила контрабандную схему, работа которой могла нанести около 700 тысяч гривен убытков государственному бюджету.



Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в понедельник.



Согласно сообщению, эти средства, с целью недопущения их противоправного списания с казначейских счетов в пользу фиктивных компаний, были арестованы.



Отмечается, что в ходе проведения более 40 обысков на территории Одесской и Киевской областей, были изъяты документы, подтверждающие работу схемы уклонения субъектов хозяйствования от уплаты таможенных платежей за импортируемые товары.



В незаконной схеме задействованы также работники судебной системы и Государственной фискальной службы Украины.



Отмечается, что следственные действия продолжаются.



По данным источников "Украинской правды", речь идет о преступной схеме, к которой причастен один из самых известных контрабандистов Украины Вадим Альперин.

Как сообщалось, одесское группировки контрабандистов создало десятки фирм-однодневок, директорами которых были подставные лица. Эти компании получали большой объем товара из Китая (обувь, ткани, сумки и т.д.). Поставкой товара из Китая занимались аналогичные фирмы-прокладки. Контракты же фактически фабриковали в Одессе. В документах указывали стоимость товара, заниженную в десять и более раз.

Получив декларации по очевидно недостоверным данным, таможенники корректировали таможенную стоимость до уровня, который соответствовал реальной стоимости товара.

Представители одесских компаний, пользуясь пятьдесят пятой статьей Таможенного кодекса, вносили на счета таможни соответствующие финансовой гарантии, что давало возможность направить товар в свободный оборот.

Далее эти компании-импортеры обращались к одному из одесских судов. И группа судей отменяла решение таможни, фактически обязывая ее растамаживать товар по значительно заниженной стоимости и возвращать импортеру его финансовую гарантию.

В ноябре 2017 сообщалось об аресте 450 миллионов, принадлежащих двум десяткам одесских компаний-импортеров, которые контролировал Альперин.



Позже стало известно, что бизнесмен предлагал детективам НАБУ взятку в 800 тысяч долларов за снятие этого ареста.

Детальнее читайте в материале УП "Взятка на миллион. Почему арестовали одесского "короля контрабанды" Альперина"

Печерский райсуд Киева арестовал Альперина на 60 суток с альтернативой внесения залога в 21 млн грн.

В декабре бизнесмен после внесения залога вышел из-под стражи.