Вагнер: Від Києва очікують Антикорупційного суду та виконання Угоди про асоціацію

Захід очікує від України створення Вищого антикорупційного суду у відповідності до всіх стандартів та імплементацію Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

Про це заявив керівник Групи підтримки України в Єврокомісії Пітер Вагнер, передає "Радіо Свобода".

"Критично важливим є правильне створення Вищого антикорупційного суду. Великим кроком, якого ми вже давно чекали, стало те, що президент Порошенко перед Новим роком направив цей законопроект до Верховної ради. Громадянське суспільство та міжнародна спільнота мають щодо цього кілька зауважень, які чітко визначила і Венеціанська комісія", – підкреслив Вагнер.

"Другим важливим питанням, хоч і більш технічним, є імплементація Угоди про асоціацію Україна-ЄС. Зокрема, як знову забезпечити зростання економіки. Це дуже важливо перед виборами, щоб люди відчули переваги від проведення реформ", – додав він.

Як відомо, низка міжнародних партнерів України виступили з жорсткими вимогами до Києва через законопроект про про антикорупційний суд який вніс до Верховної Ради президент України Петро Порошенко.

Зокрема, Міжнародний валютний фонд заявив, що проект Порошенка про Антикорупційний суд суперечить зобов’язанням України.

Згодом Світовий банк теж висунув свої вимоги, попередивши, що на кону $800 млн.

Євросоюз також офіційно виступив із критикою на адресу Банкової через те, що президент, мовляв, подав законопроект про Антикорупційний суд, який суперечить обіцянкам Києва та рекомендаціям Венеціанської комісії.

Президентський проект намагатимуться включити до порядку денного вже наступної сесії Верховної Ради.

Представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко запевнила, що рекомендації Венеційської комісії та МВФ будуть враховані.