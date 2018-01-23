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Вагнер: От Киева ожидают Антикоррупционного суда и исполнения Соглашения об ассоциации

Вторник, 23 января 2018, 01:09
Вагнер: От Киева ожидают Антикоррупционного суда и исполнения Соглашения об ассоциации
Радио Свобода

Запад ожидает от Украины создания Высшего антикоррупционного суда в соответствии со всеми стандартами и имплементации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

Об этом заявил руководитель группы поддержки Украины в Еврокомиссии Питер Вагнер, передает "Радио Свобода".

"Критически важным является правильное создание Высшего антикоррупционного суда. Большим шагом, которого мы уже давно ждали, стало то, что президент Порошенко перед Новым годом направил этот законопроект в Верховную Раду. Гражданское общество и международное сообщество имеют несколько замечаний, которые четко определила и Венецианская комиссия",  подчеркнул Вагнер.

"Вторым важным вопросом, хотя и более техническим, является имплементация Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. В частности, как снова обеспечить рост экономики. Это очень важно перед выборами, чтобы люди почувствовали преимущества от проведения реформ",  добавил он.

Как известно, ряд международных партнеров Украины выступили с жесткими требованиями к Киеву из-за законопроекта о об антикоррупционном суде который внес в Верховную Раду президент Украины Петр Порошенко.

В частности, Международный валютный фонд заявил, что проект Порошенка противоречит обязательствам Украины.

Впоследствии Всемирный банк тоже выдвинул свои требования, предупредив, что на кону $ 800 млн.

Евросоюз также официально выступил с критикой в ​​адрес Банковой из-за того, что президент, мол, подал законопроект об Антикоррупционном суде, который противоречит обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии.

Президентский проект попытаются включить в повестку дня уже на следующей сессии Верховной Рады.

Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заверила, что рекомендации Венецианской комиссии и МВФ будут учтены.

Темы: Антикоррупционный судЕСУкраина
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