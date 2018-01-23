Двом кримським татарам продовжили арешт у "справі 26 лютого"

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Вівторок, 23 січня 2018, 02:48

Підконтрольний окупантам суд у Криму продовжив домашній арешт фігурантам "справи 26 лютого" Мустафі Дегерменджі й Алі Асанову до 7 квітня 2018 року.

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Сторона захисту виступила проти продовження домашнього арешту.

"Справа явно буксує у зв'язку з відсутністю доказів", – заявив Мустафа Дегерменджі.

Його адвокат Олександр Солодков підкреслив, що суд вже вивчив усі докази сторони звинувачення, і з метою економії бюджетних коштів варто змінити запобіжний захід з домашнього арешту на підписку про невиїзд.

Як відомо, 26 лютого 2014 року під будівлею Верховної Ради Криму сталися сутички між сепаратистами та противниками анексії Криму.

Слідчий комітет Росії порушив за даним фактом кримінальну справу. Почалися затримання кримських татар.

Пізніше суд розділив "справу 26 лютого" на дві: окремо  по одному з лідерів кримськотатарського національного руху Ахтему Чийгозу, і окремо по інших фігурантах процесу  Алі Асанову, Мустафі Дегерменджі, Ескендеру Кантемірову, Таляту Юнусову, Ескендеру Емірвалієву, Арсену Юнусову й Ескендеру Небієву.

25 жовтня Ахтема Чийгоза разом із ще одним засудженим окупантами лідером кримських татар Ільмі Умеровим видали Туреччині. Пізніше вони прилетіли з Туреччини до Києва.

Теми: Крим кримські татари суд
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