Двум крымским татарам продлили арест по "делу 26 февраля"

Подконтрольный оккупантам суд в Крыму продолжил домашний арест фигурантам "дела 26 февраля" Мустафе Дегерменджи и Али Асанову до 7 апреля 2018 года.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Сторона защиты выступила против продления домашнего ареста.

"Дело явно буксует в связи с отсутствием доказательств", – заявил Мустафа Дегерменджи.

Его адвокат Александр Солодков подчеркнул, что суд уже изучил все доказательства стороны обвинения, и в целях экономии бюджетных средств следует изменить меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.

Как известно, 26 февраля 2014 под зданием Верховной Рады Крыма произошли столкновения между сепаратистами и противниками аннексии Крыма.

Следственный комитет России возбудил по данному факту уголовное дело. Начались задержания крымских татар.

Позже суд разделил "дело 26 февраля" на два: отдельно – по одному из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову, Мустафе Дегерменджи, Эскендеру Кантемирову, Таляту Юнусову, Эскендеру Эмирвалиеву, Арсену Юнусову и Эскендеру Небиеву.

25 октября Ахтема Чийгоза вместе с еще одним осужденным оккупантами лидером крымских татар Ильми Умеровым выдали Турции. Позже они прилетели из Турции в Киев.