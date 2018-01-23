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ЦРУ: КНДР буде готова вдарити по США через кілька місяців

Вівторок, 23 січня 2018, 02:40

Голова ЦРУ Майк Помпео заявив, що Пхеньян буде готовий завдати ядерного удару по США через кілька місяців.

Про це він сказав в інтерв'ю, пише CBS.

"Уряд США старанно працює над тим, щоб продовжити цей термін", - підкреслив Помпео.

Як відомо, раніше лідер КНДР Кім Чен Ин заявив: "Вашингтон ніколи не розпочне війни проти нас, бо всі Сполучені Штати перебувають у межах дії нашої ядерної зброї. Ядерна кнопка лежить на моєму столі. Це реальність, а не погроза".

У відповідь президент США Дональд Трамп підкреслив: "У мене теж є ядерна кнопка, але вона набагато більша і потужніша. І вона працює".

Як повідомлялось, Рада Безпеки ООН 22 грудня 2017 року одноголосно прийняла рішення посилити санкції проти Північної Кореї через безперервні ракетні і ядерні випробування в цій країні.

З 1 січня дозволено поставляти в КНДР вже не 2 млн., а лише 500 тисяч барелів палива на рік.

Заборонено ввезення в Північну Корею продовольчої і сільськогосподарської продукції, машин, електричних приладів, землі, каменю і дерева.

Забороняються також поставки Пхеньяну промислового обладнання, транспортних засобів, заліза, сталі та інших металів.

КНДР відкидає нові санкції Радбезу ООН.

"Українська правда" в Threads

Теми: КНДРСШАядерна зброя
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