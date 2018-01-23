ЦРУ: КНДР будет готова ударить по США через несколько месяцев

Глава ЦРУ Майк Помпео заявил, что Пхеньян будет готов нанести ядерный удар по США через несколько месяцев.

Об этом он сказал в интервью, пишет CBS.

"Правительство США усердно работает над тем, чтобы продлить этот срок", - подчеркнул Помпео.

Как известно, ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил: "Вашингтон никогда не начнет войны против нас, ибо все Соединенные Штаты находятся в пределах действия нашего ядерного оружия. Ядерная кнопка лежит на моем столе. Это реальность, а не угроза".

В ответ президент США Дональд Трамп подчеркнул: "У меня тоже есть ядерная кнопка, но она гораздо больше и мощнее. И она работает".

Как сообщалось, Совет Безопасности ООН 22 декабря 2017 года единогласно принял решение ужесточить санкции против Северной Кореи из-за непрекращающихся ракетных и ядерных испытаний в этой стране.

С 1 января разрешено поставлять в КНДР уже не 2 млн., а лишь 500 тысяч баррелей топлива в год.

Запрещен ввоз в Северную Корею продовольственной и сельскохозяйственной продукции, машин, электрических приборов, земли, камня и дерева.

Запрещаются также поставки Пхеньяну промышленного оборудования, транспортных средств, железа, стали и других металлов.

КНДР отвергает новые санкции Совбеза ООН.