СБУ оприлюднила переговори ватажка ПВК "Вагнера" з генералом ЗС Росії

Служба безпеки України оприлюднила аудіозаписи телефонних переговорів між ватажком ПВК "Вагнера" Дмитром Уткіним і генералом Збройних сил РФ Євгеном Нікіфоровим (позивний "Тамбов").

Про це повідомляється на сайті СБУ.

На записах можна почути, як Уткін і Нікіфоров обговорюють висунення бойовиків і військової техніки ПВК "Вагнера" на бойові позиції.

Як відомо, у листопаді 2017 року СБУ оприлюднила аудіозаписи телефонних розмов керівника ПВК "Вагнера" Дмитра Уткіна і "міністра внутрішніх справ ЛНР" Ігоря Корнета.