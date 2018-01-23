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СБУ оприлюднила переговори ватажка ПВК "Вагнера" з генералом ЗС Росії

Вівторок, 23 січня 2018, 03:16
СБУ оприлюднила переговори ватажка ПВК Вагнера з генералом ЗС Росії

Служба безпеки України оприлюднила аудіозаписи телефонних переговорів між ватажком ПВК "Вагнера" Дмитром Уткіним і генералом Збройних сил РФ Євгеном Нікіфоровим (позивний "Тамбов").

Про це повідомляється на сайті СБУ.

На записах можна почути, як Уткін і Нікіфоров обговорюють висунення бойовиків і військової техніки ПВК "Вагнера" на бойові позиції.

Як відомо, у листопаді 2017 року СБУ оприлюднила аудіозаписи телефонних розмов керівника ПВК "Вагнера" Дмитра Уткіна і "міністра внутрішніх справ ЛНР" Ігоря Корнета.

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУЛНРРосія
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