СБУ обнародовала переговоры главаря ППК "Вагнера" с генералом ВС России
Вторник, 23 января 2018, 03:16
Служба безопасности Украины обнародовала аудиозаписи телефонных переговоров между главарем ППК "Вагнера" Дмитрием Уткиным и генералом Вооруженных сил РФ Евгением Никифоровым (позывной "Тамбов").
Об этом сообщается на сайте СБУ.
На записях можно услышать, как Уткин и Никифоров обсуждают выдвижения боевиков и военной техники ППК "Вагнера" на боевые позиции.
Как известно, в ноябре 2017 года СБУ обнародовала аудиозаписи телефонных разговоров руководителя ППК "Вагнера" Дмитрия Уткина и "министра внутренних дел ЛНР" Игоря Корнета.