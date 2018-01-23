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СБУ обнародовала переговоры главаря ППК "Вагнера" ​​с генералом ВС России

Вторник, 23 января 2018, 03:16
СБУ обнародовала переговоры главаря ППК Вагнера ​​с генералом ВС России

Служба безопасности Украины обнародовала аудиозаписи телефонных переговоров между главарем ППК "Вагнера" ​​Дмитрием Уткиным и генералом Вооруженных сил РФ Евгением Никифоровым (позывной "Тамбов").

Об этом сообщается на сайте СБУ.

На записях можно услышать, как Уткин и Никифоров обсуждают выдвижения боевиков и военной техники ППК "Вагнера" ​​на боевые позиции.

Как известно, в ноябре 2017 года СБУ обнародовала аудиозаписи телефонных разговоров руководителя ППК "Вагнера" ​​Дмитрия Уткина и "министра внутренних дел ЛНР" Игоря Корнета.

Темы: СБУЛНРРосcия
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