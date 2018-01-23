Світоліна не змогла пробитися в півфінал Australian Open

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Вівторок, 23 січня 2018, 05:49

Четверта ракетка світу, українська тенісистка Еліна Світоліна завершує виступи на турнірі Australian Open з призовим фондом у 55 мільйонів австралійських доларів.

У чвертьфінальному матчі українка у двох сетах поступилась 37-ій ракетці світу Елізі Мертенс з Бельгії. Рахунок - 4:6, 0:6.

 

Як відомо, у поєдинку 1/8 фіналу Світоліна у двох сетах перемогла 130-ту ракетку світу Денісу Аллертову з Чехії.

У третьому колі турніру Еліна обіграла 15-річну сенсацію турніру, українку Марту Костюк.

Олексій Павлиш, УП

Теми: спорт
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