Свитолина не смогла пробиться в полуфинал Australian Open

Четвертая ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина завершает выступления на турнире Australian Open с призовым фондом в 55 миллионов австралийских долларов.

В четвертьфинальном матче украинка в двух сетах уступила 37-ой ракетке мира Элизе Мертенс из Бельгии. Счет - 4:6, 0:6.

Как известно, в поединке 1/8 финала Свитолина в двух сетах победила 130-ю ракетку мира Денису Аллертову из Чехии.

В третьем круге турнира Элина обыграла 15-летнюю сенсацию турнира, украинку Марту Костюк.

Алексей Павлыш, УП