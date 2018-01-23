Свитолина не смогла пробиться в полуфинал Australian Open

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Вторник, 23 января 2018, 05:49

Четвертая ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина завершает выступления на турнире Australian Open с призовым фондом в 55 миллионов австралийских долларов.

В четвертьфинальном матче украинка в двух сетах уступила 37-ой ракетке мира Элизе Мертенс из Бельгии. Счет - 4:6, 0:6.

 

Как известно, в поединке 1/8 финала Свитолина в двух сетах победила 130-ю ракетку мира Денису Аллертову из Чехии.

В третьем круге турнира Элина обыграла 15-летнюю сенсацию турнира, украинку Марту Костюк.

Темы: спорт
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