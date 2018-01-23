Хуг: Стороны на Донбассе готовятся к усилению боевых действий

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что стороны на Донбассе активно вооружаются и минируют территорию, что свидетельствует о подготовке к эскалации конфликта в ближайшее время.

Об этом он сказал во время пресс-брифинга во вторник.

По его словам, боевики оккупированных районов Донецкой и Луганской областей и военные ВСУ активно окапываются вдоль всей линии разграничения.

"Наши беспилотники зафиксировали много новых траншей. Стороны активно окапываются. Повсюду видим большое количество вооружения в окопах и блиндажах", - сказал Хуг.

Он добавил, что также стороны не соблюдают минские договоренности и не только не проводят мероприятия по разминированию территорий, а, наоборот, закладывают еще больше мин.

Хуг отметил, что представители ОБСЕ зафиксировали, среди прочего, военную технику, которая стоит на огневых позициях, как со стороны ОРДЛО, так и со стороны подконтрольной правительству Украины территории.

"Все свидетельствует о том, что стороны готовятся к новой активизации конфликта в ближайшее время", - сказал он.

Кроме того Хуг добавил, что большое скопление техники наблюдается в Петровском и в Викторовке.

В ОБСЕ отметили, что сейчас беспокойство вызывает также ситуация на Светлодарской дуге и в селе Еленовка, где в воскресенье от взрыва погиб один мужчина из мирного населения, и получил ранения другой.

Ранее сообщалось, что наблюдательная миссия ОБСЕ на Донбассе за период с 19 по 21 января зафиксировала 467 взрывов.

Накануне в ОБСЕ заявили об увеличении количества случаев нарушения режима тишины в Донбассе на 70%.