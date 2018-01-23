Пєсков про пропозицію віддати техніку з Криму: Слова Путіна достатньо

У Кремлі не вважають за необхідне направляти Україні будь-які офіційні письмові пропозиції забрати свою військову техніку з анексованого Криму.



Про це заявив прес-секретар президента Дмитро Пєсков журналістам у вівторок, повідомляє російський "Інтерфакс".



На його думку, досить усної пропозиції президента Росії Володимира Путіна.



"Мені не відомо, чи були якісь папери відправлені дипломатичними каналами, але навіть якщо вони не були відправлені, то за великим рахунком в цьому немає необхідності, тому що було озвучено офіційну заяву президента Російської Федерації", – заявив Пєсков.



"Можуть бути офіційні документи: головним чином дипломатичні ноти, різного роду послання, але в цілому офіційну заяву глави держави важко не розглядати як офіційну пропозицію або офіційну ініціативу", – додав він.



Відповідаючи на питання, чи означає заява української сторони про те, що вони не отримували офіційних пропозицій вивезти свою військову техніку з Криму, як небажання забирати її, Пєсков закликав не давати власних трактувань цієї ситуації, зазначає агентство.



"Все-таки Київ повинен сказати – так чи ні", - додав прес-секретар Путіна.



Як повідомлялося, 22 січня глава Міністерства закордонних справ Павло Клімкін підкреслив, що Україна не отримувала офіційного звернення від Росії щодо повернення Києву військової техніки з Криму.



Заяву президента РФ Володимира Путіна Клімкін назвав спробою легалізації анексії півострова.



Також міністр нагадав визначальну в цьому питанні Гаазьку конвенцію про правила ведення війни.



"У статті п'ятдесят третій написано, що зброя повинна повертатися після укладення миру", - підкреслив глава МЗС.

Раніше повідомлялося, що Росія готова передати Україні військові кораблі і авіатехніку з окупованого Криму. За словами президента Росії Володимира Путіна, вся техніка в жалюгідному стані.

Командувач військово-морськими силами України Ігор Воронченко заявив, що практично вся техніка, яка залишалася на території окупованого Криму, була відремонтована.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Україна готова прийняти військові кораблі та авіатехніку з анексованого Криму, але разом із півостровом.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров назвав заяву президента РФ Володимира Путіна про повернення українських кораблів з Криму"принизливою подачкою" і закликав на неї не реагувати.