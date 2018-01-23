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Суд відмовив поліції у закритті справи щодо зникнення Гриба у Білорусі

Вівторок, 23 січня 2018, 11:55

Новозаводський райсуд Чернігова скасував постанову слідчого про закриття кримінального провадження щодо зникнення у Білорусі та утримуваного в СІЗО РФ українця Павла Гриба.

Про це йдеться в ухвалі суду.

Зазначається, що батько Павла Гриба Ігор Гриб звернувся до суду зі скаргою на постанову поліції від 26 грудня 2017 року про закриття кримінального провадження, відкритого за фактом зникнення його сина 24 серпня минулого року на території Білорусі, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 115 Кримінального  кодексу (вбивство).

На його думку, поліція невірно кваліфікувала цей злочин і наразі необхідна перекваліфікація справи і продовження розслідування за ст. 146 ККУ (викрадення людини).

Він додав, що ще 30 серпня минулого року звернувся до Генпрокуратури з проханням перекваліфікувати справу, але отримав відмову, оскільки на той момент не було офіційних підтверджень про затримання або місцезнаходження його сина.

Наразі ж відомо, що Павло Гриб незаконно утримується у СІЗО Краснодарського краю, про що свідчать офіційні відповіді російської сторони за запити нацполіції.

В свою чергу, слідчий та прокурор заперечували проти задоволення скарги, оскільки, на їх думку,  кримінальне провадження здійснювалось за ч.1 ст.115 КК України і постанова винесена обґрунтовано.

Щодо заяви про наявність ознак злочину щодо викрадення, прокурор зазначив, що вони виходить за межі справи, що розглядається і її не внесення до ЄРДР заявник має право оскаржити окремо.

Проте суд підтримав скаргу батька зниклого українця, зазначивши, що слідчий поліції не вивчив усіх обставин справи.

Суддя скасував його постанову  про закриття кримінального провадження.

Повідомляється, що ухвала оскарженню не підлягає.

У коментарі "Українській правді" Ігор Гриб повідомив, що поліція має перекваліфікувати справу у найближчий час.

Разом із тим він зазначив, що правоохоронні органи Білорусі не розслідують справу щодо зникнення його сина.

Також Ігор Гриб повідомив, що російська сторона не дає дозволи батькам на зустрічі з сином.

"У нас ще не було жодної зустрічі. Російська сторона не дає дозволи. Також остання зустріч Павла з консулом була аж у листопаді минулого року", - сказав батько.

Він додав, що родині наразі невідомо, як почувається Павло Гриб або інші подробиці його перебування у російському СІЗО.

Як відомо, Павло Гриб зник 24 серпня у Білорусі. За його словами, на автостанції Гомеля його викрали невідомі люди в цивільному і передали іншим невідомим людям у якомусь лісі. Більше доби його тримали в приміщенні без вікон, після чого відвезли до Смоленської області, де "законно" оформили арешт.

Білорусь своєї вини у викраденні українця російськими спецслужбами не визнає.

Міністерство закордонних справ Білорусі не відповіло на ноти України про обставини затримання російськими силовиками 19-річного українця Павла Гриба у Гомелі.

Адвокат Гриба Андрій Сабінін після ознайомлення з матеріалами справи, повідомляв, що російський суд заочно виніс рішення про його  затримання на два місяці, ще 17 серпня, до моменту прибуття хлопця в Гомель.

Наразі він перебуває в краснодарському СІЗО. Влада Росії намагається звинуватити його в тому, що він планував  підрив на шкільній лінійці в Сочі.

Жовтневий райсуд Краснодару 18 жовтня продовжив термін утримання під вартою викраденого російськими спецслужбами українця до 4 січня 2018 року.

15 грудня Краснодарський суд продовжив арешт Павла Гриба до 4 березня.

Яна Міланова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Чернігівська областьсудполіціяРосіяБілорусь
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