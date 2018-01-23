Українці не бачать нових лідерів і не довіряють старим. Рейтинг

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Вівторок, 23 січня 2018, 14:09

Дві третини громадян – 66,7% – вважають, що Україна потребує нових політичних лідерів, і лише 18,8% вірять, що такі лідери вже є.

Про це свідчить грудневе опитування фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва й соціологічної служби Центру Разумкова, презентоване 23 січня у Києві.

У відкритому питанні, де респонденти самі називали прізвища, найчастіше вказані: Святослав Вакарчук, Євген Мураєв, Вадим Рабінович, Володимир Зеленський. Проте й цих людей назвали 1-2% опитаних.

 
Демініціативи

81,8% респондентів не бачать нікого в якості нового політичного лідера.

 

При цьому в Україні немає жодного політичного лідера і громадського діяча, довіра до якого переважала б над недовірою. Така ж ситуація спостерігалася й за рік до цього.

Найбільшу недовіру громадяни висловили до Арсенія Яценюка (баланс довіри/недовіри становить –81%), Арсена Авакова (–75%), Олександра Турчинова (–75%), Юрія Луценка (–75%), Андрія Парубія (–72%). 

Далі за рівнем негативного ставлення йдуть Віктор Медведчук (–70%), Олег Ляшко (–67%) і Петро Порошенко (–62%).

Дещо краще сприймаються Дмитро Ярош (–62%), Надія Савченко (–61%), Юрій Бойко (–58%), Міхеїл Саакашвілі (–58%), Володимир Гройсман (–56%), Юлія Тимошенко (–53%), Віталій Кличко (–52%), Вадим Рабінович (–48%), Ірина Геращенко (–46%), Андрій Садовий (–43%), Валерія Лутковська (–39%), Оксана Сироїд (–31%), Анатолій Гриценко (–25%).

Хто очолив антирейтинг довіри
Хто очолив антирейтинг довіри
Інфографіка РПР

Відносно кращим є баланс довіри/недовіри до Володимира Зеленського (–11%) та Святослава Вакарчука (–5%).

Практично в усіх політиків спостерігається негативна динаміка балансу довіри.

Найбільше погіршення спостерігається у Юрія Луценка (баланс погіршився на 32%), Андрія Парубія (–30%), та Ірини Геращенко (–24%).

Позитивною ця динаміка є лише у Юрія Бойка, Вадима Рабіновича та Оксани Сироїд (проте ця динаміка є незначною, фактично в межах похибки вибірки).

 
 

Дане дослідження проводили з 15 по 19 грудня 2017 року в усіх регіонах України за винятком анексованого Криму та окупованих територій Донбасу. Опитано 2004 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Фінансували опитування в межах проекту МАТРА посольства Нідерландів.

Як відомо, 10 грудня 2017 року лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук заявив, що не має політичних амбіцій, та назвав 10 ключових, на його погляд, кроків для реформування України. Співак також закликав ділитися ідеями, як зробити "державу мрії", під хештегом #ЗнаюЯк.

Тим часом очевидного лідера президентських перегонів поки немає.

Олена Рощенко, УП
Теми: соціологія рейтинг
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