В президентском рейтинге Тимошенко немного опережает Порошенко

Лидерами президентского рейтинга в Украине являются лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко и действующий президент Петр Порошенко, но разрыв между ними небольшой.



Об этом свидетельствует декабрьский опрос фонда "Демократические инициативы" им. Ильи Кучерива и социологической службы Центра Разумкова, представленный 23 января в Киеве.



Готовность принять участие в президентских выборах выразили 67,1% респондентов, а скорее не готовы 20,4%.



Если бы выборы президента состоялись в конце декабря 2017 года, 8,7% всех опрошенных поддержали бы Юлию Тимошенко, а 7,6% – Петра Порошенко. При этом из тех, кто планирует пойти на выборы, лидера "Батькивщины" поддерживают 12,1%, а действующего президента – 10,2%.



По 5,8% поддержки набрали лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко (7,8% тех, кто пошел бы на участок) и лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович (7,7% готовых голосовать).



Лидер Радикальной партии Олег Ляшко набрал 4,8% поддержки всех респондентов и 6% голосов тех, кто пошел бы на выборы. Далее в рейтинге идут лидер партии "Оппозиционный блок" Юрий Бойко (3,8% и 5,2% соответственно) и лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый (3,5% и 4,9%).



Другого, не предложенного социологами, политика готовы поддержать на выборах 13,5% (15,9% от тех, кто пошел бы на выборы).



Не участвовали бы в голосовании 17,2%, а затруднились ответить около 1/5 респондентов.

Две трети населения Украины (66,7%) считают, что Украина нуждается в новых политических лидерах, но только 18,8% полагают, что такие лидеры уже есть.



Это исследование проводили с 15 по 19 декабря 2017 года во всех регионах Украины за исключением аннексированного Крыму и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошены 2004 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.



Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА посольства Нидерландов.



В ноябре первую пятерку кандидатов на президентских выборах составляли: Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Святослав Вакарчук, Юрий Бойко и Анатолий Гриценко (по данным "Социса", КМИСа, группы "Рейтинг" и Центра Разумкова).



В декабре уже Тимошенко немного опережала Порошенко – и по данным КМИСа, и по данным группы "Рейтинг".