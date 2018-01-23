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Украинцы не видят новых лидеров и не доверяют старым. Рейтинг

Вторник, 23 января 2018, 13:09

Две трети граждан – 66,7% – считают, что Украина нуждается в новых политических лидерах, и только 18,8% верят, что такие лидеры уже есть.

Об этом свидетельствует декабрьский опрос фонда "Демократические инициативы" им. Ильи Кучерива и социологической службы Центра Разумкова, презентованный 23 января в Киеве.

В открытом вопросе, где респонденты сами называли фамилии, чаще всего указаны: Святослав Вакарчук, Евгений Мураев, Вадим Рабинович, Владимир Зеленский. Однако и этих людей назвали 1-2% опрошенных.

 
Деминициативы

81,8% респондентов не видят никого в качестве нового политического лидера.

 

При этом в Украине нет ни одного политического лидера и общественного деятеля, доверие к которому преобладало бы над недоверием. Такая же ситуация наблюдалась и за год до этого.

Наибольшее недоверие граждане выразили к Арсению Яценюку (баланс доверия/недоверия составляет –81%), Арсену Авакову (–75%), Александру Турчинову (–75%), Юрию Луценко (–75%), Андрею Парубию (–72%).

Далее по уровню негативного отношения идут: Виктор Медведчук (–70%), Олег Ляшко (–67%) и Петр Порошенко (–62%).

Чуть лучше воспринимаются Дмитрий Ярош (–62%), Надежда Савченко (–61%), Юрий Бойко (–58%), Михаил Саакашвили (–58%), Владимир Гройсман (–56%), Юлия Тимошенко (–53%), Виталий Кличко (–52%), Вадим Рабинович (–48%), Ирина Геращенко (–46 %), Андрей Садовый (–43%), Валерия Лутковская (–39%), Оксана Сыроид (–31%), Анатолий Гриценко (–25%).

Кто возглавил антирейтинг доверия
Кто возглавил антирейтинг доверия
Инфографика РПР

Относительно лучше баланс доверия/недоверия к Владимиру Зеленскому (–11%) и Святославу Вакарчуку (–5%).

Практически у всех политиков наблюдается отрицательная динамика баланса доверия.

Наибольшее ухудшение наблюдается у Юрия Луценко (баланс ухудшился на 32%), Андрея Парубия (–30%) и Ирины Геращенко (–24%).

Положительна эта динамика только у Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Оксаны Сыроид (однако эта динамика незначительна, фактически в пределах погрешности выборки).

 
 

Данное исследование проводили с 15 по 19 декабря 2017 года во всех регионах Украины за исключением аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Опрошены 2004 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Финансировали опрос в рамках проекта МАТРА посольства Нидерландов.

Как известно, 10 декабря 2017 года лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что не имеет политических амбиций, и назвал 10 ключевых, по его мнению, шагов для реформирования Украины. Певец также призвал делиться идеями, как сделать "государство мечты", под хэштегом #ЗнаюЯк.

Между тем очевидного лидера президентской гонки пока нет.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: социологиярейтинг
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