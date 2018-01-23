Справу про купівлю ЧСЗ холдингом Новинського направили до суду

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Вівторок, 23 січня 2018, 15:50

Генеральна прокуратура передала до суду справу про купівлю "Смарт-Холдингом" нардепа Вадима Новинського Чорноморського суднобудівного заводу.

Про це повідомляє у Facebook речниця генерального прокурора Лариса Сарган.

"Слідчими ГПУ завершено досудове розслідування відносно трьох керівників структурних підрозділів Фонду державного майна України та генеральних директорів ПАТ "Чорноморський суднобудівний завод" та ПАТ "Херсонський суднобудівний завод", - пише вона.

За словами Сарган, усі вони підозрюються у внесенні завідомо неправдивих відомостей до акту перевірки виконання умов договору купівлі-продажу акцій ЧСЗ.

За її інформацією, досудове розслідування встановило, що ці службовці, провівши перевірку і достовірно знаючи, що пункти приватизаційного договору не виконані, внесли до акту підсумкової перевірки брехливі відомості про нібито виконання покупцем умов договору у повному обсязі.

Сарган каже, що зловмисники мали на меті створити штучні підстави для того, аби Херсонський суднобудівний завод розпоряджався пакетом акцій ЧСЗ без згоди і штрафних санкцій ФДМУ.

"22 січня обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні скерований до суду для розгляду по суті", - резюмувала речниця генпрокурора.

Як відомо, у вересні 2017 року Генеральна прокуратура повідомила про підозру посадовим особам Фонду держмайна і суднобудівних заводів в Миколаєві і Херсоні за фактом підробки документів.

Українська правда
Теми: Новинський Верховна Рада промисловість суд Генпрокуратура
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