Дело о покупке ЧСЗ холдингом Новинского направили в суд

Генеральная прокуратура передала в суд дело о покупке "Смарт-Холдингом" нардепа Вадима Новинского Черноморского судостроительного завода.

Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"Следователями ГПУ завершено досудебное расследование в отношении трех руководителей структурных подразделений Фонда государственного имущества Украины, генеральных директоров ПАО "Черноморский судостроительный завод" и ПАО "Херсонский судостроительный завод", - пишет она.

По словам Сарган, все они подозреваются во внесении заведомо ложных сведений в акт проверки выполнения условий договора купли-продажи акций ЧСЗ.

По ее информации, досудебное расследование установило, что эти служащие, проведя проверку и достоверно зная, что пункты приватизационного договора не выполнены, внесли в акт итоговой проверки лживые сведения о якобы выполнении покупателем условий договора в полном объеме.

Сарган говорит, что целью злоумышленников было создать искусственные основания для того, чтобы Херсонский судостроительный завод распоряжался пакетом акций ЧСЗ без согласия и штрафных санкций ФГИУ.

"22 января обвинительный акт в указанном уголовном производстве направлен в суд для рассмотрения по существу", - резюмировала пресс-секретарь генпрокурора.

Как известно, в сентябре 2017 года Генеральная прокуратура сообщила о подозрении должностным лицам Фонда госимущества и судостроительных заводов в Николаеве и Херсоне по факту подделки документов.