Порошенко запропонував призначити нових членів ЦВК

Президент Петро Порошенко підписав подання на призначення нових членів Центральної виборчої комісії.

Це сталося під час його зустрічі з головою Верховної Ради Андрієм Парубієм, повідомляє прес-служба президента, не називаючи кандидатів.

Глава держави також підписав лист про звільнення з посади членів Центральної виборчої комісії у зв’язку з завершенням терміну їхніх повноважень.

"Зараз ми запускаємо процес оновлення складу ЦВК", – зазначив президент.

Прес-служба президента

Порошенко зазначив, що новий склад Центрвиборчкому обговорювали давно, але підбір кандидатів затягнувся.

"Сьогодні я радий, що нарешті всі фракції внесли кандидатури, які відповідають всім критеріям. Я їх включив до складу подання", – сказав президент.

За його словами, новий склад ЦВК має забезпечити якісне проведення президентських і парламентських виборів.

Порошенко сподівається, що після необхідних процедур і спецперевірок парламент якнайшвидше винесе це питання на голосування і допоможе сформувати новий склад Центрвиборчкому.

Парубій пообіцяв "невідкладно" доручити спецперевірку кандидатів у члени ЦВК. "Відповідно до законодавства вона триватиме до 15 діб. Це той термін, який ми встигаємо до початку нової сесії", – сказав спікер парламенту.

"Я також дам доручення профільному комітету невідкладно розглянути, щоб ми вже в лютому вийшли на позитивне рішення оновити ЦВК", – запевнив він.

Парубій зазначив, що це рішення важливе і для України, і для її партнерів.

Як відомо, ще 1 червня 2014 року завершився термін повноважень 12 з 15 членів ЦВК, а 3 лютого 2017 року – і 13-го члена комісії.

7 червня 2016 року Порошенко вніс до Верховної Ради подання на звільнення 12 з 15 членів ЦВК та призначення 11 нових членів Центрвиборчкому.

Тоді йшлося про Аллу Басалаєву (кандидатура "Відродження"), Михайла Вербенського, Ольгу Желтову, Світлану Кустову, Ольгу Лотюк, Віталія Плукаря (кандидатури БПП), Романа Гребу, Леонтія Шипілова, Надію Синицю, Олега Конопольського (кандидатури НФ) та Євгена Радченка (кандидатура "Самопомочі").

18 січня 2018 року фракція "Народний фронт" обрала три кандидатури до ЦВК: Ірину Єфремову, Леонтія Шипілова й Наталю Бернацьку (до заміжжя Севастьянова).