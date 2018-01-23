Порошенко предложил назначить новых членов ЦИК

Президент Петр Порошенко подписал представление на назначение новых членов Центральной избирательной комиссии.



Это произошло во время его встречи с главой Верховной Рады Андреем Парубием, сообщает пресс-служба президента, не называя кандидатов.



Глава государства также подписал письмо об увольнении членов Центральной избирательной комиссии в связи с окончанием срока их полномочий.



"Сейчас мы запускаем процесс обновления состава ЦИК", – отметил президент.

Порошенко отметил, что новый состав Центризбиркома обсуждали давно, но подбор кандидатов затянулся.



"Сегодня я рад, что наконец-то все фракции внесли кандидатуры, соответствующие всем критериям. Я их включил в состав представления", – сказал президент.



По его словам, новый состав ЦИК должен обеспечить качественное проведение президентских и парламентских выборов.



Порошенко надеется, что после необходимых процедур и спецпроверок парламент как можно быстрее вынесет этот вопрос на голосование и поможет сформировать новый состав Центризбиркома.

Парубий пообещал "безотлагательно" поручить подать на спецпроверку кандидатов в члены ЦИК. "Согласно законодательству она продлится до 15 суток. Это тот срок, который мы успеваем до начала новой сессии", – сказал спикер парламента.



"Я также дам поручение профильному комитету безотлагательно рассмотреть, чтобы мы уже в феврале вышли на позитивное решение обновить ЦИК", – заверил он.





Парубий отметил, что это решение важно и для Украины, и для ее партнеров.



Как известно, еще 1 июня 2014 года истек срок полномочий 12 из 15 членов ЦИК, а 3 февраля 2017-го – и 13-го члена комиссии.



7 июня 2016 года Порошенко внес в Верховную Раду представление на увольнение 12 из 15 членов ЦИК и назначение 11 новых членов Центризбиркома.

Тогда речь шла об Алле Басалаевой (кандидатура "Видродження"), Михаиле Вербенском, Ольге Желтовой, Светлане Кустовой, Ольге Лотюк, Виталии Плукаре (кандидатуры БПП), Романе Гребе, Леонтии Шипилове, Надежде Синице, Олеге Конопольском (кандидатуры НФ) и Евгении Радченко (кандидатура "Самопомочи").

18 января 2018 года фракция "Народный фронт" выбрала три кандидатуры в ЦИК: Ирину Ефремову, Леонтия Шипилова и Наталью Бернадскую (до замужества Севастьянова).