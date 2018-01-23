Цієї доби біля лінії зіткнення цілком зберігається "тиша" – штаб
Вівторок, 23 січня 2018, 17:45
Від початку доби вздовж усієї лінії зіткнення на сході України у повній мірі зберігається режим припинення вогню.
Станом на 18:00 жодного обстрілу у бік позицій Збройних сил України не було зафіксовано, повідомляє прес-центр штабу АТО у зведенні за 23 січня.
"Підрозділи сил АТО забезпечують виконання заходів щодо підтримання перемир’я по усій лінії розмежування сторін та суворо дотримуються Мінських домовленостей", – йдеться у повідомленні.
Напередодні, 22 січня, до 17:30 бойовики 6 разів порушили перемир'я, потім було тихо. Один боєць ЗСУ загинув близько 8-ї ранку внаслідок обстрілів позицій поблизу Луганського (Донецька область).
Олена Рощенко, УП