Эти сутки у линии соприкосновения полностью сохраняется "тишина" – штаб

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Вторник, 23 января 2018, 18:45

С начала суток вдоль всей линии соприкосновения на востоке Украины в полной мере сохраняется режим прекращения огня.

По состоянию на 18:00 ни одного обстрела в сторону позиций Вооруженных сил Украины не было зафиксировано, сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке за 23 января.

"Подразделения сил АТО обеспечивают выполнение мероприятий по поддержанию перемирия по всей линии разграничения сторон и строго придерживаются Минских договоренностей", – говорится в сообщении.

Накануне, 22 января, до 17:30 боевики 6 раз нарушили перемирие, потом было тихо. Один боец ​​ВСУ погиб около 8 утра в результате обстрелов позиций вблизи Луганского (Донецкая область).

Алена Рощенко, УП
Темы: АТО Донбасс боевые действия
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