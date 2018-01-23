Волкер не поїде на Донбас через негоду

1930 переглядів
Вівторок, 23 січня 2018, 21:40

Спеціальний представник Державного департаменту США в справах України Курт Волкер не поїде на Донбас через погіршення погодних умов.

Про це розповіли в посольстві США у Києві, передає "Голос Америки".

"Ймовірно такої поїздки не буде, він перебуватиме в Києві… погодні умови несприятливі", - зазначили у посольстві.

Поїздка на Донбас була запланована на 24 січня.

Зазначається, що ввечері 23 січня Волкер зустрінеться з президентом України Петром Порошенком.

Як відомо, голова Генштабу та головнокомандуючий Збройних сил України Віктор Муженко 23 січня зустрівся з спеціальним представником США Куртом Волкером.

26 січня може відбутися зустріч спеціального представника США з питань України Курта Волкера та радника президента Росії Владислава Суркова.

Теми: США Донбас погода
powered by lun.ua
По темі
Грузія отримала американські протитанкові ракети Javelin 23 січня 2018, 13:37
Конгрес США проголосував за тимчасове відновлення роботи уряду 23 січня 2018, 07:24
Російський шпигунський корабель підійшов до узбережжя США - ЗМІ 23 січня 2018, 04:58
Усі новини
Головні новини
ПАРЄ визнала Росію винною у поновленні депортації мешканців Криму
Головні новини дня – за 60 секунд
Рішення щодо повернення Росії до ПАРЄ хочуть підготувати до червня
Стали відомі імена кандидатів у ЦВК
Усі новини
місто

В Киеве открывается галерея-бар от владельцев Très Français

їжа

Скільки можна зберігати продукти в морозилці – список