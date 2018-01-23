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Волкер не поїде на Донбас через негоду

Вівторок, 23 січня 2018, 20:40

Спеціальний представник Державного департаменту США в справах України Курт Волкер не поїде на Донбас через погіршення погодних умов.

Про це розповіли в посольстві США у Києві, передає "Голос Америки".

"Ймовірно такої поїздки не буде, він перебуватиме в Києві… погодні умови несприятливі", - зазначили у посольстві.

Поїздка на Донбас була запланована на 24 січня.

Зазначається, що ввечері 23 січня Волкер зустрінеться з президентом України Петром Порошенком.

Як відомо, голова Генштабу та головнокомандуючий Збройних сил України Віктор Муженко 23 січня зустрівся з спеціальним представником США Куртом Волкером.

26 січня може відбутися зустріч спеціального представника США з питань України Курта Волкера та радника президента Росії Владислава Суркова.

Теми: СШАДонбаспогода
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