Волкер не поїде на Донбас через негоду
Вівторок, 23 січня 2018, 20:40
Спеціальний представник Державного департаменту США в справах України Курт Волкер не поїде на Донбас через погіршення погодних умов.
Про це розповіли в посольстві США у Києві, передає "Голос Америки".
"Ймовірно такої поїздки не буде, він перебуватиме в Києві… погодні умови несприятливі", - зазначили у посольстві.
Поїздка на Донбас була запланована на 24 січня.
Зазначається, що ввечері 23 січня Волкер зустрінеться з президентом України Петром Порошенком.
Як відомо, голова Генштабу та головнокомандуючий Збройних сил України Віктор Муженко 23 січня зустрівся з спеціальним представником США Куртом Волкером.
26 січня може відбутися зустріч спеціального представника США з питань України Курта Волкера та радника президента Росії Владислава Суркова.