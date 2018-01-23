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У Києві Муженко зустрівся з Волкером

Вівторок, 23 січня 2018, 16:57

Голова Генштабу та головнокомандуючий Збройних сил України Віктор Муженко 23 січня зустрівся з спеціальним представником США Куртом Волкером.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ у Facebook.

Зазначається, що в ході зустрічі Муженко поінформував американського дипломата про поточну ситуацію на Сході України.

"Сторони обмінялися поглядами щодо актуальних питань регіональної безпеки та перспектив розвитку двосторонніх відносин між Україною і США в оборонній сфері", - повідомляють у прес-службі.

 

Також там додали, що участь у зустрічі взяла Надзвичайний та Повноважний Посол США в Україні Марі Йованович.

Раніше повідомлялося, що 26 січня може відбутися зустріч спеціального представника США з питань України Курта Волкера та радника президента Росії Владислава Суркова  

Українська правда

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Теми: МуженкоЗбройні силиГенштаб
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