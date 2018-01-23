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Волкер не поедет на Донбасс из-за непогоды

Вторник, 23 января 2018, 20:40

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер не поедет на Донбасс из-за ухудшения погодных условий.

Об этом рассказали в посольстве США в Киеве, передает "Голос Америки".

"Вероятно такой поездки не будет, он будет находиться в Киеве ... погодные условия неблагоприятны", - отметили в посольстве.

Поездка на Донбасс была запланирована на 24 января.

Отмечается, что вечером 23 января Волкер встретится с президентом Украины Петром Порошенко.

Как известно, глава Генштаба и главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко 23 января встретился со специальным представителем США Куртом Волкером.

26 января может состояться встреча специального представителя США по вопросам Украины Курта Волкера и советника президента России Владислава Суркова.

Темы: СШАДонбасспогода
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